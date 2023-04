Resultados de la Cumbre

El título de esta entrega no es mío sino de un lector al hacerme la pregunta ¿cuáles son los resultados tajantes de un Cónclave? mientras se preparaba y se publicita la edición número 28 de la Cumbre Iberoamericana celebrada recientemente en nuestro país con un rotundo éxito, en el montaje, asistencia, catalogada como histórica, y vocación de servicio en los encargados de prepararla. En ese momento no le pude responder pues entendía que a través de un mensaje de texto en Instagram no tenía espacio para desahogarme y responderle.

Las Cumbres Iberoamericanas han conseguido generar numerosos acuerdos para que los 22 países realicen acciones concretas en las diferentes áreas.

Y esas decisiones tomadas en las Cumbres benefician a más de 670 millones de personas en el mundo. Reúnen a América Latina, España, Portugal y Andorra, un espacio que comparte historia, lenguas, cultura y valores comunes.

Fue creada en el año 1991, bajo el espíritu de ser un conclave, como espacio iberoamericano de concertación política y de cooperación de los países.

Algo que me gustó de esta XXVIII Cumbre es el momento cuando el presidente de Chile agradeció a los jefes de Estado y de gobierno durante la plenaria por el apoyo recibido durante el incendio forestal del pasado mes de febrero en su país, dónde perdieron la vida 26 personas.

Dijo su excelencia Gabriel Boric que durante los incendios cientos de familias perdieron sus hogares y 4,000 hectáreas resultaron afectadas.

Y nos seguía diciendo el presidente de Chile que en aquel doloroso momento para nuestra patria y en momento de angustia, les escribí a varios de ustedes y me respondieron. La solidaridad demostrada por la comunidad iberoamericana fue realmente conmovedora expresó el presidente, y resaltó la labor de los voluntarios de otros países al entender que muchos de ellos arriesgan sus vidas al acudir a chile.

Ese momento me conmovió como otros, se demostró que no estamos solos, y es un resultado de beneficios y solidaridad. Los 4 temas de consenso a los que llegó la edición 28 de la Cumbre Iberoamericana fueron.

Los relacionados con los compromisos del cambio climático. La de Principios y Derechos Digitales iberoamericanos con el objetivo de reducir las brechas digitales. En la seguridad alimentaria se planteó ampliar comercio intrarregional e implementar cadenas de suministro efectivas y fortalecer la agricultura. Y el más debatido un sistema financiero internacional, que permita, una recuperación más efectiva de los efectos de la pandemia.

Y por último el llamado del Presidente Luis Abinader sobre la situación haitiana, fue incluido en la Declaración de Santo Domingo. Y los países de Iberoamérica hicieron un llamado a la comunidad internacional para que aúnen esfuerzos que permitan encontrar una salida a esta crisis. Se reafirmó su apuesta por un multilateralismo sin exclusiones, por las soluciones consensuadas, una cooperación centrada en las personas, y con un mensaje que afianza el camino hacia la integración regional.

Por Jeovanny Terrero

El autor es periodista y diplomático.

