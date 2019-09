Restos de expelotero Mackey Moreno serán velados esta tarde en funeraria Blandino de la Abraham Lincoln

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Los restos del expelotero profesional José Mackey Moreno serán expuestos a partir de las 12:30 del mediodía de este sábado en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln, en el Distrito Nacional.

Mackey—Moreno falleció anoche en el Hospital Plaza de la Salud y de inmediato no se informaron las causas que provocaron el deceso de quien fuera directivo por muchos años de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales (Fenapepro).

En noviembre del pasado año, la Liga Dominicana de Béisbol Profesional (LIDOM) realizó un merecido reconocimiento al “Mackey” Moreno, quien en su trayectoria de 14 temporadas en el béisbol invernal dominicano, se destacó por su gran velocidad y su versatilidad para jugar en el cuadro.

En los últimos 20 años tuvo problemas en sus extremidades inferiores que limitaron notablemente su capacidad motora.

José de los Santos Mauricio Moreno (nacido el 1 de noviembre de 1957 en Santo Domingo) fue un ex utility player dominicano que jugó en la Liga Mayor de Béisbol. Durante tres temporadas en las Grandes Ligas entre 1980 y 1982 militó para los equipos New York Mets, San Diego Padres y Los Angeles Angels of Anaheim.

Aunque Moreno jugó en 82 partidos en su carrera de Grandes Ligas, ocupó tanto la posición de segunda base como la de jardinero derecho. La mayoría de sus apariciones fue como bateador emergente, y algunas como corredor emergente.

Moreno también se desempeñó como dirigente de ligas menores de diferentes equipos.

