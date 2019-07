Restos de Cherito serán velados este jueves y viernes

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La mañana de este miércoles el país y el mundo se enteró de la muerte del merenguero Cherito, quien tras estar dormido sufrió un supuesto infarto, según informaciones que familiares y amigos cercanos dieron a la redacción de El Nuevo Diario.

Al momento del cierre de esta edición, el cuerpo sin vida de José Jiménez, nombre de pila del líder de The New York Band, se encontraba siendo evaluado por médicos legista para determinar científicamente las razones de su fallecimiento.

El empresario artístico Ramsés Peralta comunicó que los restos del responsable de los temas como “Ella quiere un pedazo” y “Si tú no estas” serán velados desde este jueves a las 6:00 p.m. hasta el viernes a las 5:00 p.m. en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln, para luego ser enterrado en el cementerio Puerta del Cielo.

Mensajes de la comunidad

Con la lamentable información, la comunidad artística se ha manifestado, posteado en redes sociales o a través de medios tradicionales su sentir por la ida del cantante.

Kinito Méndez: Wao que triste noticia recibimos al despertarnos esta mañana (miércoles), la desaparición física de nuestro hermano CHERITO………. wao que tristeza perdimos un grande de nuestra música. Que Dios le dé paz a su Alma y entendimiento a su familiares y sus admiradores en lo que me incluyo.

Marivell Contreras: La muerte de #Cherito el líder de #thenewyorkband sorprende, duele y pone de luto el merengue, el país y a la comunidad dominicana en EE.UU. Paz a sus restos!

Pavel Núñez: “Así tan sencillamente se muere la gente como respirar, así se pierde la vida como una partida a medio jugar”. Esto lo escribió mi tío René del Risco Bermúdez, y hoy con dolor tengo que ver el aplastante sentido que tenían sus letras desde el día que las escribió y con dolor se las tomó prestadas para describir el destiempo en el que mi amigo Cherito se nos va de este plano. Me ha decepcionado la muerte hoy (miércoles), que mediocre se me hace, se lleva a los que suman a destiempo, con un dolor en el pecho sé que no tengo derecho a cuestionar lo divino, pero nada me quita el derecho a doler, aunque no te lo dije en vida las veces que quise hermano, te admiro y respeto y hablo como que estás porque de muchas formas te quedas!!

Johnny Ventura: Perdimos una vida joven, llena de talento y de ilusiones. Solo nos queda la resignación ante la voluntad del señor. Descansa en paz @cheritojimenez.

Alex Matos: Qué pena… Se nos fue otro buen artista. Paz a Su Alma y que Dios reconforte a sus familiares. Ve con Dios Cherito!!

Acroarte lamenta fallecimiento

La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) lamentó el fallecimiento del merenguero dominicano Cherito Jiménez, un artista que entregó varias décadas de música al público.

En la comunicación enviada a la redacción de este diario, destaca que en 2016 Cherito junto a todos los integrantes del grupo The New York Band, fueron reconocidos en la XXXII edición de Premio Soberano con el Soberano al Mérito por sus más de 30 años en la música.

Ministerio de cultura se expresa

El Ministerio de Cultura se unió a las condolencias sobre la muerte de Cherito Jiménez, al que definió como uno de los más exquisitos exponentes del merengue.

El ente estatal, que dirige el arquitecto Eduardo Selman, valoró que Cherito fusionó de manera creativa el popular ritmo dominicano con otras vertientes de la música, sin alejarse de sus raíces instrumentales, estableciendo un estilo que será recordado por las futuras generaciones

“Con la muerte de Cherito Jiménez, sumada al reciente fallecimiento del también talentoso Víctor Waill, la música dominicana ha perdido a dos creativos estelares”, expresa el Ministerio de Cultura.

Anuncios

Relacionado