Restar importancia a partidos minoritarios estaría afectando alianzas del PLD.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El escaso interés mostrado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para concertar alianzas electorales de cara a febrero y mayo del próximo año, es lo que según algunas teorías lo que le ha dejado el camino libre a las demás organizaciones políticas para las negociaciones.

Hasta el momento el Partido Revolucionario Moderno (PRM), se perfila como la organización con más aliados, seguido de la Fuerza del Pueblo, lo que deja en último lugar al partido morado, que durante décadas se había perpetuado como el gran concertador de alianzas de la historia política del país.

De acuerdo con informaciones manejadas por el comunicador y abogado Leonardo Suero, esta teoría fue corroborada por el presidente de un partido minoritario, cuyo nombre se reservó; que, supuestamente, afirmó que el candidato presidencial Abel Martínez restó importancia a la propuesta de una posible alianza entre la organización que representa y el PLD.

“A mí me dijeron algunas personas, presidentes de partidos con los cuales tengo amistad, que querían apoyar al PLD, fue que el candidato del el PLD no les dio importancia, por lo menos a ese. Abel, a ese partido, no le puso importancia y en varias ocasiones quedaron de verse y él no fue”, expresó.

Leonardo Suero realizó estas declaraciones en el programa “Políticas Nuevas”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).