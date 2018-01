Mi respuesta a la encuesta

Recientemente acabo de ver una encuesta que se está haciendo en un diario de circulación nacional, donde en la misma preguntan: ¿Cree que el presidente Danilo Medina concluya en 2018 la línea 2B del Metro como lo prometió?

Encontramos dos opciones en la encuesta para responder ante dicha cuestionante; la primera es SI, la segunda NO.

Pero antes de nosotros contestar la pregunta en cuestión, es preciso analizar si puede concluirse una obra luego de que esté inaugurada. ¡Claro que sí!, si les digo que no, les estoy hablando mentira, con frecuencia vemos esto de la mano del gobierno, lo hacen, pero no es lo correcto. No obstante, al hacer esta pregunta, no ando buscando la forma de las cosas, sino el fondo.

Esta pregunta sí debe llamarnos a nosotros a reflexión, porque es que me parece inexplicable en todo sentido, que 1 año, 7 meses y 25 días después de una obra haberse inaugurado (la Línea 2B del Metro), todavía la misma no esté funcionando.

Se inauguró 10 días antes de las elecciones de 2016 (5 de mayo de ese mismo año), y la obra aún no está conclusa, la obra aún no tenía ni tiene capacidad de funcionamiento, pero se hizo, se inauguró con una sola finalidad, con una sola intención, la cual no tengo que explicar, porque tú y yo la conocemos, y sabemos la razón.

No sé, si es esperando los próximos comicios electorales que está el gobierno para volver a inaugurar la Línea 2B del Metro, pero si de algo estoy bastante claro, si de algo estoy plenamente convencido, y tú que lees esta opinión también debes de estarlo, es que fue en 1492 que Colón pisó tierra Americana, estamos hablando del Siglo XV, y hoy en día nos encontramos en el Siglo XXI.

Los tiempos de los indios ya pasaron Sr. Presidente, naturalmente hay algunos que los son, pero otros no lo somos.

Su cuento y el del Director de la Opret yo no me lo comí, búsquense una justificación válida y dejen la demagogia barata, que bastante daño le ha causado y le está causando a nuestra amada República Dominicana.

¡Esta ha sido mi respuesta justificada a la encuesta!

Relacionado