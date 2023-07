Respuesta del Ministerio de la Mujer sobre auditoría realizada por la Contraloría

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Ministerio de la Mujer informó este domingo que valora la auditoría interna realizada por la Contraloría General de la República, como herramienta para fortalecer el sistema de control interno de las instituciones y garantizar el buen uso de los recursos públicos.

En ese sentido, la institución informa que se presentaron las respuestas y evidencias que sustentan el cumplimiento y dan respuesta a los señalamientos del informe de auditoría del período 01 de septiembre del 2020 hasta el 31 de agosto del 2021 realizado por la Contraloría General de la República.

Respecto a las omisiones de notas financieras (que se refieren a notas descriptivas de los informes financieros), el Ministerio de la Mujer explicó a la Contraloría General de la República que estas notas estaban elaboradas y anexas a los estados financieros, pero no estaban referenciadas, por lo que la Contraloría General de la República las incluyó en el informe de auditoría. El Ministerio de la Mujer ha dado instrucciones a su Dirección Financiera para que esta omisión no vuelva a ocurrir.

Un comunicado de prensa indica que, en cuanto a la Jeepeta KIA, año 2021, que no está registrada en los activos fijos del Ministerio de la Mujer, la institución informó y presentó documentación a la Contraloría General de la República que hacen constar que dicho vehículo fue donado por el Banco de Reservas de la República Dominicana a la institución, para que este fuera entregado en calidad de donación a la galardonada en el reglón de Deporte, en la 36 edición de la Medalla al Mérito de la Mujer Dominicana 2021 y que se estaban realizando las gestiones legales pertinentes, a los fines de que ese vehículo sea transferido a nombre de la galardonada.

Añade que en lo que se refiere al señalamiento de inconsistencias en el registro del Sistema de Administración de Bienes (SIAB) y a la Balanza de Comprobación, así como debilidad de control interno de los activos fijos, el Ministerio de la Mujer presentó evidencias de que este hallazgo se debe a un arrastre histórico heredado de las pasadas administraciones y se que está trabajando en la subsanación de estas diferencias.

La Contraloría General de la República después de evaluar las evidencias presentadas por el Ministerio de la Mujer, estableció que “después de ver y evaluar los alegatos del MMUJER, consideramos que sí podemos hacer constar sus alegatos en el punto”.

«Con relación a los supuestos funcionarios públicos señalados como licitantes con el Ministerio de la Mujer, aclaramos que le fue demostrado a la Contraloría General de la República que, cuando a estas personas se les hizo contrato, uno de ellos no era empleado del Estado y de los tres restantes al momento de contratarlos, ya no ejercían en la función pública y además, ninguno de los cuatro no entraban dentro de las prohibiciones establecidas en el Artículo 14 de la Ley de Compras y Contrataciones 340-06. Presentadas las evidencias por parte del Ministerio, la respuesta de la Contraloría fue que: “después de ver y evaluar los alegatos del MMUJER, consideramos oportuno remover este punto del informe”. Por tanto, el Ministerio de la Mujer aclara que no ha hecho contrataciones violentado la Ley de Contrataciones Públicas», establece el escrito.

Continúa explicando que, «con respecto al manejo de los activos fijos del Consejo de las Casas de Acogida no registrados en el Sistema de Administración de Bienes SIAB, el Ministerio de la Mujer informó a la Contraloría General de la República que desde la aprobación de la Ley 88-03, que instituye estos refugios el 15 de mayo del 2003, nunca se había establecido un acápite dentro del SIAB para estos fines. Sin embargo, como un ejercicio de transparencia la presente administración del Ministerio de la Mujer, solicitó a la Dirección General de Presupuesto, incluir al Consejo de Casa de Acogida como un programa del Ministerio de la Mujer, proceso que ya se ha concluido con lo cual este Consejo ya realiza sus transacciones a través del Sistema de Gestión Financiera SIGEF».

«El Ministerio de la Mujer reitera su compromiso con la transparencia y el manejo pulcro de los recursos públicos. Muestra de ello, ha sido el trabajo sostenido por esta institución en el fortalecimiento y aplicación de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI), las cuales en septiembre 2020 se encontraban en 1, pasando al día de hoy a 89.03, lo que evidencia el gran esfuerzo institucional de este ministerio por fortalecer el control interno», concluye diciendo.

Relacionado