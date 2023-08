Responsabilizan a agentes PN por hecho sangriento ocurrido en Los Alcarrizos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Una mujer no identificada, que fue afectada durante un enfrentamiento que dejó a varios muertos y heridos la madrugada de este lunes en el sector Santa Barbara, Los Alcarrizos, responsabilizó a los agentes de la Policía Nacional de haber llegado a lugar donde había un «teteo» supuestamente disparando contras las personas sin mediar palabras.

En un video, la dama narró su versión de los hechos y mostró los moretones y heridas que recibió en sus piernas cuando los policías llegaron a la fiesta que los comunitarios tenían por el Días de los Padres en el citado sector ubicado en el KM 17 de la autopista Duarte.

«Había una fiesta aquí, estábamos celebrando el Día de los Padres, que eso es normal, y vinieron esos policías entrándole a tiros a todo el mundo y no preguntaron ni nada, entonces todo el mundo tuvo que correr», expresó.

La afectada pidió la intervención del presidente de la República, Luis Abinader, para que se investigue el suceso, pues, según sus declaraciones, la fiesta transcurría con normalidad hasta que llegaron los agentes del orden.

«Luis Abinader tiene que tomar cartas en el asunto, sobre todo por esos muertos que hay aquí, porque eso no se puede quedar impune, porque esos policías no pueden entrar así aquí, por ellos no entraron pacíficamente», puntualizó.

