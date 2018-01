Responsabilidad Ciudadana 2018

Este 31 de Diciembre muchas cosas fueron diferentes, ya que mi esposa está en los últimos meces de embarazo de nuestra hija Allison Sophia, y como nosotros vivimos del Cáterin y la Fotografía, este es un mes para redimir compromisos y grandes sacrificios, en fin, terminamos tan agotados que nos duchamos y nos acostamos a las 7pm, pero el hambre era mayor que el agotamiento y nos levantó a las 10pm. Luego de cenar le pido a mi esposa Anny que busque en Netflix una producción interesante ya que ella es una cinéfila, bueno como resultado pone –URGE– o “Deseo Peligroso” 2016 la cual es un film de suspenso estadounidense dirigida por Aaron Kaufman y escrito por Kaufman, Jerry Stahl y Jason Zumwalt. La película está protagonizada por el irlandés Pierce Brosnan conocido por ser el quinto actor en interpretar a James Bond del escritor Ian Fleming.

Pero regresando a la película la trama trata de una droga llamada “Urge” que prueban en una paradisíaca isla donde su viejo amigo les lleva desde New York prometiéndoles un fin de semana inolvidable y lleno de lujosas atenciones. De repente deciden salir a divertirse y visitan un club exclusivo y descubren que la entrada es mediante selección del propietario del club “No Chash” quien resulta ser (Pierce Brosnan) todo sucede en un hermoso club lleno de mujeres arianas poseídas por venus y vestidas de chanel operando bajo la malicia de Bridget Malcolm, -en sentido figurado- el free love marca el paso y la lujuria es el estimulante que invita a tener sexo unos con otros, proporcionando así el escenario perfecto para introducir la nueva droga sintética la cual reciben gratuitamente con la condición de ser utilizada una sola vez, el tema es, que nunca fue así y todos quedaron atrapados en el vicio de la misma, convirtiendo la isla en un lugar sangriento ya que esa droga desinhibe el miedo y estimula el cerebro a conquistar sus temores cumpliendo sus fantasías más salvajes, generando satisfacción en la venganza.

Supuestamente esta película se trata de la ópera prima del director Aaron Kaufman, que cuenta con actores como Justin Chatwin (La guerra de los mundos), Ashley Greene (Crepúsculo), Alexis Knapp (Dando la nota), Bar Paly (Project X), Chris Geere (After Earth), Nick Thune (Lío embarazoso), Danny Masterson (Extract) y James DeBello (Charm). Interesante la película pero yo esperaba mas.

Y así nos sorprendió el opening del 2018 lógicamente fue inevitable tener una reflexión del 2017 mediante un paralelismo local; y es que todas las ciudades tienen una droga y como individuo todos tenemos un vicio.

Inmediatamente terminaron las festividades navideñas ya estamos disfrutando ese elemento psicoactivo intramuscular llamado la política Dominicana, y es que cuando está en nuestro cuerpo su vitalidad es capaz de sanar mágicamente toda atrofia muscular, logrando con agilidad absoluta movilidad, y sí, la política nos mueve de una provincia a otra, nos mueve de países, de partidos políticos, costumbres y áreas de trabajo.

Todos exigimos instituciones estatales mas eficientes y que nuestros funcionarios sean menos corruptos, pero ojo; no es tan fácil como algunos ignorantes piensan, en ocasiones es un asunto de vida o muerte, no es verdad que un dominicano come coco, por mas responsable y serio que sea puede detener un sistema internacional que controla presidentes, el comercio alimenticio, las farmacéuticas, combustibles, armas, guerras y las drogas; recuerdo la película El Señor de la Guerra (Lord of War) dirigida por Andrew Niccol y protagonizada por Nicolas Cage “Yuri”.

Escenificando la realidad de ese mundo, ilustrando la mafia de armas de la Unión Soviética e Ucrania; donde Yuri conspira con su tío Dimitri, general del ejército ucraniano, para vender armas en áfrica y se robaron más de treinta y dos mil millones de dólares en armas. Ningún culpable fue jamás atrapado ni procesado. Sucede en la película que “yuri” se cansa de tanto trote y problemas y decide retirarse, cuando de repente vuelve a la carga por la presión y porque si no lo hace él, lo hará otra persona con menos escrúpulos que él.

Créame que la lucha contra la trata humana, las drogas y las armas son un asunto complicado, no es un asunto épico que se combate con la moralidad, imagínese que usted es el cabo del glorioso Ejercito Dominicano que está en el chequeo #10 de la frontera en el sur y viene un cargamento de drogas y armas conformado por 10 vehículos, de ellos dos de carga y 7 de alto cilindraje con un personal tactico de 35 personas fuertemente armadas y dispuesto a matar a quien intente apresarlos.

La pregunta es ¿estaría usted dispuesto a enfrentarlos sabiendo que su familia esta en casa esperándolo y que si usted se opone le matarían inmediatamente? No lo creo, y usted me preguntará ¿entonces dejamos que los corruptos se traguen el país? yo respondería, Noo, recuerdo a mama pocha decir que con paciencia y saliva un camello se lo metió a una hormiga. Lo que propongo es que seamos mas responsables y efectivos, porque de algo estoy seguro, y es que la clase media y alta, el día de las elecciones se van para su casa de veraneo a descansar y no están metidos en un colegio electoral, llorar no cambiara nuestra realidad ni pesar; lo que si cambiará nuestra realidad y futuro, es la dureza del voto en la elección de nuestros representantes a cargos gubernamentales, es una irresponsabilidad muy grande coger $300 pesos y un pica pollo para luego estar exigiendo.

Ya vienen procesos internos donde los partidos designarán candidaturas, es tiempo de proponer de manera tajante y responsable a personas o funcionarios que hayan demostrado responsabilidad, capacidad y transparencia; siempre he dicho que el funcionario malo ni con sopita se arregla, que le venda sueño a su “mai” pero usted tiene la oportunidad política de cobrarse la que le hicieron y construir un mejor su país.

Finalmente como familia le agradecemos mucho a Dios y sabemos que nuestros planes de trabajo prosperarán al igual que el de ustedes; Así que no se me desesperen, no tiren la toalla porque siempre existe una forma de logar nuestros objetivos.

