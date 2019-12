Respeto por la prensa!

De un tiempo a esta parte los periodistas dominicanos han sido objeto de múltiples acusaciones que ponen en entredicho su honorabilidad y su imparcialidad.

Los Periodistas, todos los periodistas del mundo tienen derecho a simpatizar con un partido, un candidato o hasta un artista y eso necesariamente no conlleva ser parcializado, sí lo es entonces dejaría de ser un comunicador y pasaría a ser vocero.

Desde bocinas hasta vendidos ,alegría incluso en las redes por la muerte de un colega hasta amenazas a la vida y tranquilidad de la familia de los periodistas algo jamás visto ni en los peores momentos del ejercicio periodístico después de tiranía Trujillista cuando fueron asesinados periodistas.

Por ejemplo mí familia no quiere que yo escriba y menos defendiendo el gobierno o a Danilo Medina por los insultos que recibo por un gobierno lleno de luces pero del que no he recibido más que miseria y falta hasta de un trabajo.

Antes de que sea tarde y los ánimos se tornen más difíciles hay que exigir respeto por los medios y los comunicadores de este país ,la mayoría pobres y muy pobres, muy mal pagados y ahora insultados y sindicados como deshonestos!

POR GERMÁN MARTÍNEZ

