Resolución asigna apellidos menores de padres desconocidos no se ha aplicado por falta de protocolo

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, sostuvo este jueves que la resolución emanada de ese organismo que dispone asignar apellidos a aquellos niños, niñas y adolescentes de padres desconocidos o que hayan sido abandonados por sus progenitores no se le ha aplicado hasta el momento a ningún caso en particular debido a que esa entidad está elaborando el protocolo correspondiente.

A través de un comunicado, Castaños Guzmán declaró que la resolución No. 03-17 de fecha, 23 de mayo de 2017, no se le ha aplicado hasta el momento a ningún caso en particular, en razón, de que la JCE está elaborando el protocolo correspondiente para su aplicación.

Castaños Guzmán señaló que la JCE está en la mejor disposición de reunirse con la Directora y los funcionarios del órgano rector de la niñez dominicana que es Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), para coordinar los pasos tendentes a resolver la situación de los menores que judicialmente han sido declarados en abandono, por carecer de padres conocidos y no tener apellidos.

Reiteró que está en la mejor disposición de recibir todas las propuestas y sugerencias sobre el tema en particular.

El pasado martes, el presidente de la JCE defendió la resolución que ha causado reacciones adversas entre diversos sectores de la población.

El exdirector de Migración, José Ricardo Taveras, advirtió que la JCE no está facultada por ley para asignar apellidos a los niños abandonados, sino los tribunales civiles.

