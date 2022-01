Residentes en Yamasá aseguran delincuencia está “controlada”; elogian labor policial

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Moradores del municipio Yamasá, en la provincia Monte Plata, expresaron este lunes que la seguridad ciudadana ha mejorado y que la delincuencia está “controlada”, debido al gran patrullaje de la Policía Nacional en toda esa zona.

Según la reportera Genara Sánchez, comerciantes y presidentes de juntas de vecinos de diferentes sectores se mostraron conformes con el trabajo que está realizando la Policía en dicho municipio y toda la provincia, asegurando que “ya no se ven los ladroncitos de patio”.

“La seguridad ciudadana en Yamasá por el momento, yo he observado que van trabajando bastante bien porque se ha observado el patrullaje, la delincuencia no se nota tanto, los ladroncitos de patio tampoco, algunos puntos de drogas se han desmantelado, muchas personas que en su momento estaban robando motores y en algunas propiedades, ya eso no se ve. La seguridad ciudadana ha avanzado significativamente en el distrito municipal de Los Botados y el municipio de Yamasá”, explicó Carlos Martínez, presidente de junta de vecinos.

En tanto, el comerciante Francisco Tolentino dijo que “la seguridad ciudadana está bien y también los robos han bajado en este pueblo”, y reconoció el trabajo realizado por la coronel Rosa Lozada, encargada del Departamento de la Quinta Compañía de la Policía Nacional en Monte Plata, y del mayor Medelin Marcelino, supervisor Zonal de Yamasá.

En ese orden, otros indican que la delincuencia y los robos han disminuido considerablemente, y señalaron que el mayor Marcelino ha hecho “un trabajo excelente”, y que de 100 le dan un 99.9%, afirmando que siempre que se le llama acude de inmediato.

Mientras, José Payano expresó que la seguridad ciudadana es garantizada por las autoridades policiales, y manifestó que a la coronela Rosa Lozada hay que darle su mérito, reconociendo el trabajo que está realizando en esta provincia, donde dijo se han desmantelado bandas peligrosas de atracadores.

Payano también felicitó al mayor Marcelino, de quien manifestó que, “siempre que le solicitan dice presente, sin importar el día ni la hora”, y aprovechó para hacer un llamado a las autoridades en cuanto al ruido que provochan algunas personas a altas horas de la noche.-

