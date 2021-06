Residentes de Peralvillo denuncian cúmulo de basuras

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MONTE PLATA.- Residentes del municipio de Peralvillo, denunciaron que hace más de 15 días que el Ayuntamiento no envía a recoger la basura, lo que ha provocado que se generen vertederos improvisados en diferentes sectores de esta demarcación.

Los munícipes hacen un llamado al alcalde Juan Francisco Manzueta (El Profe) para que envíe a recoger los desechos sólidos y evitar posibles enfermedades.

Agregaron que mientras la localidad nada en la basura, mientras Manzueta se encuentra de vacaciones.

“Aquí hace como un mes que no recogen la basura porque aquí no hay síndico en Peralvillo. Dicen que el síndico lo que está es andando de resort que aquí no está”, indicó un munícipe que pidió reservar su nombre.

Otros residentes agregaron que ya no tienen donde guardar los desechos sólidos por lo que se ven en la obligación de sacarlo a las calles.

“No recogen la basura, tampoco quieren que la saquen, pero no nos vamos a podrir. Yo vivo para allá arriba, pero tengo que sacar la basura para la calle” dijo una señora llamada Julia.

En tanto, el profesor Hamilton Pérez indicó que ha habido descuido por parte de las autoridades municipales, pero que la población debe ser un poco más educada.

“La población tiene que estar un poco más educada en cuanto a lo que es sacar la basura a las calles, pero realmente ha habido un poco de descuido de las autoridades competentes, en estos momentos la basura nos está arropando y poniendo nuestro municipio feo. Supuestamente, el vertedero está cerrado pero ya en Yamasá la están recogiendo, parece que hay otro conflicto .

Aseguró que el tema de la basura ha sido un mal desde que se inició la gestión de Manzueta.

