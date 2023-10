Residentes de La Descubierta denuncian mal estado de sus calles

EL NUEVO DIARIO, INDEPENDENCIA. – Moradores del sector Las 20 del municipio de La Descubierta, provincia Independencia, denunciaron el daño que ha provocado en las calles del sector, la extracción indiscriminada de especies que sirven de amortiguamiento y por el arrastre que generan las lluvias.

Douglas Ferreras Florián, presidente de la Junta de Vecinos Brizas del Lago, dijo que las cañadas no bajaban por esa zona, pero que debido a la extracción de árboles «por personas inescrupulosas» que no identificó, «cada vez que llueve el agua no encuentra donde amortiguar y arrastra todo a su paso, hasta arrastrar la capa de la calle».

El dirigente comunitario dijo que a pesar de que han denunciado la situación, «cuando han logrado hacerle algo» es a través del Ayuntamiento, de otra forma no han logrado nada, pese a que los equipos de Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal de la Presidencia (UTEPDA), a través de su director provincial Luis Herasme, ha prometido aportar el gredar de la institución.

Manifestó que en su condición de presidente de la Junta de Vecinos Brizas del Lago de Las 20, pide la intervención de las autoridades, ya que los vehículos no pueden circular por el sector y temen volver a tiempos en que tienen que sacar los enfermos en las famosas parihuelas o literas.

“Cada vez que las lluvias provocan daños en la calle, es la comunidad, los vecinos que asumen el rol de limpiarla y adecuar los espacios donde pueda pasar una motocicleta o un vehículo pequeño”, dijo Ferreras Florián.