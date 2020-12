Residentes de Colinas del Norte de Pantoja solicitan al director de la PN patrullaje policial

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO- Los comunitarios del residencial Colinas del Norte de Pantoja, solicitaron este sábado al director de la Policía Nacional, Edward Ramón Sánchez González, activar de manera permanente un patrullaje policial en el referido sector, con el objetivo de frenar los atracos que suceden a diario y a todas horas del día, por individuos que andan regularmente en motores y passolas.

“A medidas que se aproximan los días festivos de navidad, no es un secreto para nadie que con ellos viene un incremento de los atracos en los diferentes barrios y sectores de la Capital dominicana, incluyendo el nuestro, por esta razón solicitamos un patrullaje policial activo para frenar a esos delincuentes” Así lo expresó el señor Víctor Espinal, residente del sector.

Del mismo modo la señora Arisleyda Rosario narró a esta periodista la forma en que fue víctima de un atraco el pasado martes, en la carnicería donde labora.

“Eran las 3:15 de la tarde cuando llegó un individuo a la Carnicería, como un cliente normal, él me vio sola, sacó un cuchillo y me al tiro en el piso mientras se llevaba todo el dinero de la caja chica, gracias a Dios no me maltrato y tampoco yo puse resistencia, luego salió como cualquier cliente”.

Por otro lado el Joven Héctor Porte, quien es miembro del proyecto” Yo Cuido Mi Barrio”, insistió en el llamado al director de la policía, ya que según entiende, esta es una gran necesidad para conservar la tranquilidad de los moradores de Colinas del Norte.

“Nuestros jóvenes, mujeres, adultos mayores y todos los residentes de Colinas del Norte, merecemos vivir tranquilos y libres de atracos, queremos un barrio donde salgamos libremente a realizar nuestras labores sin temor de sufrir ningún daño físico ni emocional” Dijo

Explicó que él y otros jóvenes del sector viendo la vulnerabilidad de los residentes de Colinas del Norte formaron el grupo Yo Cuido Mi Barrio, pero solos se les hace más difícil combatir tantos males.

Por su lado Jansel Rivera, quien es otro de los integrantes del grupo “Yo Cuido Mi Barrio”, contó que su esposa también fue víctima de un atraco dentro del barrio: “Mi esposa viene entrando al por la calle B, y en ese momento un passolero, que andaba acompañado de otro delincuente que esperaba en un motor, la intersectó y le pidió que le entregara todo lo que ella tenía, dejándola sin sus pertenencias y con un trauma psicológico de paranoia”.

Por: Elsa Bello