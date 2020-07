“Residente” bromea con la posibilidad de postularse a gobernador de PR

El Nuevo Diario, Puerto Rico. El reguetonero de origen puertorriqueño René Pérez Joglar mejor conocido como “Residente Calle 13” bromeó este martes con la posibilidad de postularse como candidato a la gobernación de Puerto Rico, en las próximas elecciones generales que se llevarán a cabo en noviembre.

En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter el interprete de “atrévete-te-te” preguntó a sus seguidores ¿estoy muy tarde pa postularme como Gobernador de Puerto Rico?, destacando que de ser así trabajaría gratis para su país.

En ese sentido, agregó que lo único negativo de competir por esa candidatura, es que tendría que mejorar su vocabulario, aclarando que “soltarle un cabrón de vez en cuando a los del Senado no estaría mal”.

De inmediato, los comentarios no se hicieron esperar y muchos de sus fans expresaron su agrado al leer la noticia, mientras que otros manifestaron que la clase artística no debe involucrarse en la política.

Estoy muy tarde pa postularme como Gobernador de Puerto Rico? Lo bueno es que trabajaría de gratis porque no me hace falta y lo malo es que tendría que dejar de hablar malo. Aunque soltarle un cabrón de vez en cuando a los del senado no estaría mal.

— Residente (@Residente) July 8, 2020