Reservaciones para festival culinario de chef dominicana en Qatar se vende en 36 horas

EL NUEVO DIARIO, QATAR. – Las reservaciones para un festival culinario que realizará en Qatar la chef dominicana María Marte se vendieron 36 horas luego de su anuncio, informó a través de sus redes sociales el embajador dominicano en esa nación, Federico Cuello.

“Ven y únete a nosotros para un banquete culinario de 8 platos con la chef dominicana María Marte, ganadora de 2 estrellas Michelin”, indicó el anuncio hecho por el diplomático en su cuenta de Twitter.

El evento está pautado para el domingo 15 de este mes en el Hotel The Westin Doha.

La actividad es auspiciada por Qatar Airways, la Embajada de República Dominicana en Qatar y el Ministerio de Turismo.

