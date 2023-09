Resaltan disposición al trabajo de personas con discapacidad auditiva  

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El representante de la empresa de logotipos, American Designs, Servín Meléndez, resaltó la disposición al trabajo que tienen las personas con discapacidad auditiva.

“Cuando mi médico me comunicó que mi hijo no iba a poder oír, comencé a sentirme atado de manos, sin saber qué hacer en el futuro, pero al trabajar conmigo he tenido más confianza en él”, dijo.

Meléndez emitió sus comentarios al ser entrevistada por los comunicadores Kerkdenny y Ernesto Navarro, en el programa “SEG Revista”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Explicó que se siente impresionado por la inclusión de su hijo a las labores de la empresa, al ver cómo los seres humanos son eficientes con su trabajo pese a tener una discapacidad.

De su lado Omar explicó que cuando nació no escuchaba, pero más adelante con el implante “coclear” aprendió a entender mejor, con lo que siente muy bien, pese a que sólo escucha con el pequeño aparato electrónico.

“Aunque los primeros días fueron muy difíciles al padecer una sordera profunda, ya he ido adaptándome a escuchar fácilmente e interpretando los sonidos”, significó.