Resaltan derecho de autor, comercialización y acuerdos de distribución en primer día de Dominicana Music Week

Con la participación de expertos locales e internacionales conversaron sobre importantes temas sobre la creación y difusión de música

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- En el marco de la primera edición de Dominicana Music Week, personalidades de la industria musical resaltaron, a través de diferentes paneles, la realidad actual de este sector, de cara a la composición, comercialización y elección o no de distribuidoras, entre otros temas, a nivel local e internacional.

“Cuando se crea una canción, automáticamente, nace el derecho, no cuando la registras. Basta con la primera publicación donde se demuestra en el tiempo, que fuiste el primero en publicar y darle acceso a terceros de esa publicación”, resaltó Francis Caamaño, abogado.

Explicó que el registro es sugerido, pero no obligatorio. “Lo que puedas demostrar para probar la titularidad de la obra, normalmente es exigido para ciertos tipos de trámites pero no es lo que da el derecho. Aunque sí hay un proceso de documentación, el derecho de autor es territorial y puede ser diferente según el territorio. Recomiendo que vaya a la ONDA, registre, vaya al Library of Congress de Estados Unidos y registre también allá”, agregó.

Explicando que como compositor tienes un derecho y como intérprete otro que es el de artista, intérprete o ejecutante, Camaño de paso a otros como Greg Viñas de Symphonic Distribution y Laura Tesoriero, The Orchard destacaron que las distribuidoras son un aliado y que hoy en dia vemos artistas más organizados y que hay data, métricas y otras mediciones para evaluar, especialmente, lo que muchos artistas hacen solos o como independientes.

“Hay muchos desafíos en la parte monetarias, así como en la sobre saturación de contenido; el mayor reto es lograr que pongan atención a todo y darles visibilidad”, sostuvo Tesoriero.

De su lado, Pablo Belacazar de One RPM, invitó a que no trabajen para playlists. Este es el momento de la República Dominicana, no solo por el dembow, aunque ese es el ritmo que va a sostener los sonidos urbanos”.

En su intervención, Yvonne Drazan de PeerMusic, dijo que actualmente muy pocos compositores componen una canción totalmente y compartió pautas para en procura de que los compositores aprendan sobre la importancia de los contratos y de cómo pueden obtener beneficios por su trabajo.

Además, se sumaron Kevin “Pillz” Montaño de Latin Mix; los productores y directores de videos Marlon Peña y Jessie Terrero, quienes hablaron sus experiencias y aportes en el triunfo de grandes artistas, y resaltaron que el artista debe ser disciplinado, además de talento y carisma, tratar de hacer música con calidad, ser puntuales al acercarse a los promotores y programadores (tener toda la información a mano).

“Antes, el oyente no estaba listo para escuchar tantas canciones en un día, ahora la mayoría no está detrás de un artista, sino de canciones”, indicó Mon Lluberes. “Ahora, todos están entendiendo cuál es su rol… quién es el artista, quien es el productor, quien hace cada cosa y es mucho más cómodo trabajar”,agregó Jairo Bautista de Aparataje Music.

Dominicana Music Week continúa este jueves a partir de las 9:00 de la mañana en el Monumento Fray Anton de Montesino.

Relacionado