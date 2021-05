Hermanos y amigos, que el Dios verdadero (Padre, Hijo y Espíritu Santo) les prosiga bendiciendo a todos, Mateo 28:19; en esta oportunidad y por la necesidad del momento expondremos el tema: “Requisitos bíblicos para ser pastor/a original”, esperando les sea de información, orientación, edificación y enseñanza.

Bien, comenzamos diciendo que un pastor es aquel que cuida y alimenta un rebaño para que esté saludable y seguro. Igualmente y espiritualmente hablando el pastor es la persona que Dios pone al frente de un conjunto de personas que siguen y sirven a Cristo con este mismo objetivo de ser cuidados y alimentos, pero para llegar a la patria celestial. Cita bíblica: “Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que éstos? Le respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo. El le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas”, Juan 21:15 al 16.

“Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas. Más el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre; y pongo mi vida por las ovejas”, Juan 10:11 al 14, palabras pronuncias por Cristo y escritas por Juan.

Ahora bien, el pastor está llamado a ser ejemplo del rebaño de personas que está dirigiendo hacia el Señor. El pastor debe vivir una vida impecable e irreprensible en lo personal y familiar, para poder ser el hombre o la mujer indicado para dirigir en la iglesia. Citas bíblicas: “Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar; no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro; que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, (pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?); no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo”, 1ra. Timoteo 3: 1 al 7.

En este mismo orden de enseñanzas, cualquier cristiano puede predicar, evangelizar, orar, profetizar, etc., etc., ahora para dirigir el rebaño o la iglesia, sólo el ministerio pastoral y si alguien sin las cualidades y capacidades espirituales exigidas en la Biblia está al frente de una congregación, no lo puso Dios, sino que se puso él o ella así misma y estará destinada al fracaso. Alábalo si puede…

Hermanos y amigos, si un pastor fracasa en lo conyugal, pues también fracasa como pastor y por consiguiente pierde el ministerio, ya que no puede ser ejemplo para las parejas y los matrimonios en la iglesia, según la cita siguiente: “Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto; no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria”, 1ra. Pedro 5:2 al 4.

Por otra parte, si un pastor fracasa con sus hijos, no puede ocupar el mayor cargo en la iglesia, ya que no puede orientar con el ejemplo adecuado del cuidado y la corrección de los hijos con toda autoridad vivida para ello, según la cita bíblica siguiente: “Establece ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé; el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios; no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen”, Tito 1:5 al 8.

Mis queridos hermanos y amigos, el pastor o la pastora está llamado al tiempo completo a la obra de Dios y la iglesia, porque de enredarse en otros quehaceres seculares de trabajo, puede terminar descuidado su vida y las ovejas por las cuales ha de dar cuenta, según las citas bíblicas siguientes: “Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta, no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo”, 2da. Timoteo 2:2 al 7.

“Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta; para que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque esto no os es provechoso”, Hebreos 13:17.

Hermanos y amigos, hay personas que Dios la usa en la predicación y las personas (almas) se convierten a Cristo, y por esto algunos han cometido el error de ponerse como pastores o pastoras, pero luego viene el fracaso en todos los sentidos de su vida porque éste no era su ministerio en la iglesia, y menos sin reunir los requisitos contenidos en la Biblia, pero debemos conocer esos requerimientos para nosotros saber quien es pastor y quien no, aunque lo llamen o se llamen ellos como tales. Cita bíblica: “Yo he escrito a la iglesia; pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros; y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe, y los expulsa de la iglesia”, 3ra. De Juan 1:9 y 10.

¿Cree usted que todos los creyentes en Cristo (ovejas) son llamados a ser pastores? ¿Puede ser pastor o pastora alguien que fracase en su vida conyugal o familiar? ¿Sabía usted que los pastores tienen que ser ejemplo en lo conyugal, como padres, como líderes con una conducta de ejemplo para tener la autoridad en la iglesia? ¿Ha leído en la Biblia los requisitos que Dios tiene para el hombre o la mujer que quiere ser pastor o pastora? ¿Cree usted que alguien que le apliquen la ley 136-03 de manutención antes la 24-02 está capacitado para dirigir en una iglesia o por violencia doméstica? ¿Qué ejemplo le dará a las familias y matrimonios en la congregación y en la sociedad?

Concluyendo, como mucha gente en su ignorancia de la palabra de Dios y de los requisitos que Dios establece en su palabra para quienes tienen o quieren ese ministerio de Pastor o pastora, llaman a cualquiera que predique por ahí así y ponga un local religioso, les recomiendo que investiguen primero la trayectoria familiar y la conducta de ese hombre o esa mujer, no sea que después aparezcan los escándalos y los malos testimonios, como pasa hoy, pasó ayer y pasará mañana, porque no todos los cristianos son llamados al pastorado y menos después de estar llevando una vida desorganizada en lo familiar, en lo moral, en lo social y en lo espiritual o bíblico. Así que, hay muchas ovejas, pero no pastor o pastora, hay que reunir los requisitos bíblicos para ello y ser original con la práctica, ¿Si o no?

Que el Señor nos bendiga y nos ayude a crecer en el conocimiento de su palabra… La gloria es del Señor y alábalo si puede…

Nota: De usted sentir el toque del Señor mediante estos mensajes bíblicos le recomiendo tres pasos: 1.- Visitar una iglesia bíblica, evangélica o pentecostal; 2.- Lea 1 o 2 capítulos diarios de la Biblia; 3.- Ore a Dios el Padre en el nombre de Jesús todos los días con sus propias palabras y su forma sincera de comunicarse…

Por Miguel de J. Ramírez P.