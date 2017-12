República Dominicana se gradúa de persona y cuenta contigo

“A veces parece que lo que hacemos es una gota de agua en el mar, Pero el mar sería menos; sin esa gota”. Teresa de Calcuta.

Compartiendo plenamente esa frase, iniciamos una ambiciosa jornada a nivel nacional, que empieza en enero del 2018 y se extenderá hasta que Dios, usted y nosotros lo decidamos.

Es una jornada nacional educativa de las emociones, sensibilidades y otros contenidos, con la que pretendemos abarcar en esta primera entrega, a los principales municipios de la República Dominicana y se extenderá a todos los pueblos de esta Nación, conforme se vayan cumpliendo las metas propuestas.

Desde el 2010, Centro Persona viene desarrollando una serie de seminarios y conversatorios, sobre asertividad en la comunicación, valoración positiva o autoestima, respeto, ventajas de perdonar, resiliencia, entre otros.

El botón impulsador de todo, ha sido el seminario “Gradúalos de Persona”, Sí, así como lo acabas de leer. Ese es el nombre, éste surge de una especie de conversación imaginaria con el director de un centro educativo de educación media; a quien le hacemos una sugerencia en este sentido: “En vez de graduarlos de bachilleres, gradúalos de Persona, que es lo que hace falta en las calles y en nuestros hogares”. Persona: “Ser humano libre, responsable, inteligente, que sabe que tiene un rol que cumplir en esta existencia y lo cumple, para el bien propio y de la colectividad”.

Ese seminario taller ha sido valorado muy positivamente, a tal punto que hoy se ha impartido a todos los gerentes del Banco Agrícola de la República Dominicana y me refiero a todos los gerentes nacionales, a todos los niveles. Don Carlos Segura Foster o la Gerencia de Recursos Humanos de esta Institución pueden dar testimonio.

Lo ha recibido en la Policía Nacional, a través del recién refundido Instituto de Dignidad Humana (IDIH), miles de miembros de la Institución, desde un conscripto en la academia de policía en Hatillo San Cristóbal, hasta un mayor General, ex Director del Instituto. Me refiero al Ex subjefe de la Policía Nacional, Mayor General Henry Peralta, quien fue el responsable después de haberlo recibido él, que miles de miembros de la institución también lo recibieran.

El alcalde de Los Alcarrizos, Danilo Rafael Santos, (Junior) y los principales gerentes en su gestión pasada, también pueden dar el testimonio requerido. Los Técnicos de las Regionales de Educación de San Pedro de Macorís, la Vega y Puerto Plata, se cuentan también entre quienes lo han recibido.

El instituto de Desarrollo Y Crédito Cooperativo (IDECOOP), ya se lo impartió a todos a sus Directores Regionales. El Director General actual, Ingeniero Julio Mariñez, estuvo literalmente en primera fila.

La Regional de Educación 10, Santo Domingo II, cuando estuvo al frente de esta Regional la consagrada maestra Argentina Henríquez, en coordinación del Centro Poveda, lo impartió a más de tres mil estudiantes de media, al personal docente y administrativo de las escuelas, politécnicos, liceos y distritos educativos que pertenecen a esta Regional.

La Licenciada Sobeida Sánchez, quien sustituyó a Argentina Henríquez, en la Dirección de la Regional, lo coordino para que los docentes de la Regional lo continúen recibiendo, y cientos de profesores, también lo hicieron por el apoyo del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, (INAFOCAM) al frente del cual estuvo en ese momento la Licenciada Denia Burgos. La Directora Regional Miguelina Elizabeth Alsina, también lo recibió y lo recomendó a los centros bajo su dependencia, cuando fungió como Directora de Distrito.

EL Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, recibió en el 2012, en su recinto Félix Evaristo Mejía, el primer seminario. Ese mismo año solicitó 21, para la totalidad de los estudiantes que cursaban en el recinto en ese instante. Desde entonces el seminario evolucionó y se convirtió en una materia que hemos nombrado como Educación de las Emociones y Sensibilidades, que se le ha impartido año tras años a sus seis recintos en el país, o sea Urania Montás en San Juan de la Maguana. Emilio Prud’homme, en Santiago de los Caballeros, Luis Napoleón Núñez en Licey provincia Santiago, Eugenio María de Hostos y Félix Evaristo Mejía, en Santo Domingo y Juan Vicente Moscoso en la ciudad de San Pedro de Macorís. El señor Rector del Instituto Dr. Julio Sánchez Mariñez y cada uno de los vicerrectores de recintos, están en capacidad de comunicar los efectos positivos de esta asignatura en los estudiantes que se forman como maestros en todo el Instituto y en cada recinto en particular.

Decenas de instituciones educativas privadas lo han recibido entre los que nombre: Colegio Padre Fortín en Santiago de los Caballeros, colegio Ergos, Keitel, Invivienda, San Francisco de Asís. Santa María, Siglo XXI, Elvira de Mendoza, Santa Teresita Look at me, La Excelencia. Nuevo Orden. Jesús Maestro, así muchos otros que no mencionamos por razones atendibles.

Desde el 2016, el seminario está haciendo “pininos” entre la comunidad dominicana y latina residente en los Estados Unidos, allí, lo hemos presentado en New York tanto en Manhattan (Isabela Home) como en Queen en Sociedad Dominico Americana, (DAS); en New Jersey y Pennsylvania. Todo esto lo relato como aval que sustenta la iniciativa para que el país entero, municipio por municipio, distrito por distrito, pueblo por pueblo, lo reciba.

La carencia de comunicación asertiva, de resiliencia, de sana estima, de respeto hacia los demás y hacia la propiedad ajena y publica, el desapego hacia la integridad como valor; en fin, una serie de carencias, nos llaman a buscar la parte buena en esta sociedad para pedir aunar esfuerzos para que no nos ganen la guerra, aunque hemos de reconocer que ya se han perdido muchas batallas.

Desde tu sector, tu actividad social o empresarial, tu provincia o tu pueblo, puede servir de soporte a esta jornada, organizando los grupos que lo recibirán, motivando a profesionales y ciudadanos con vocación y aptitudes, y motivando para el sostenimiento de los gastos y logísticas. La jornada inicia con nuestro esfuerzo y caminaremos mientras tengamos conciencia de nuestra existencia o nos quede una comunidad por visitar.

Recuerda a la Madre Teresa: “A veces parece que lo que hacemos es una gota de agua en el mar, Pero el mar sería menos; sin esa gota”. ¿Podemos contar contigo? Contáctanos para cualquier aporte.

Relacionado