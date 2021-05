República Dominicana hoy

Negar que el panorama luce sombrío sería una irresponsabilidad tremenda. Auspiciarlo públicamente nos haría pasar por pesimistas. Pero es cierto que no estamos bien, ni medianamente bien siquiera.

El Gobierno dominicano con el presidente Luis Abinader a la cabeza se esfuerza por sacarnos hacia adelante, por oxigenar la vida de un país que luce en franco deterioro, una percepción que se refuerza cada día más en el imaginario popular. No somos tontos, hicimos lo necesario para salir de una clase política que contrastaba con la esperanza de bienestar común.

Y con estos, nadamos, remamos, tomamos aire, pero…siempre cansados.

El equipo que acompaña al presidente Abinader, con sus excepciones, como si no supiera lo que tiene entre manos. A casi un año de acceder al poder, no maneja las herramientas necesarias para organizar un poco la casa. Una especie de entretención mediática domina el escenario público, con un morbo que alimentamos todos.

Recientemente tuvimos el desagradable y peligrosísimo evento en el AILA, tipificado como sabotaje dentro del rango de acciones terroristas. Violentar todo un sistema de seguridad como es el de un aeropuerto no puede ser llevado a cabo por principiantes, ni a lo loco. Y lo dejo ahí.

Sigue lo del Teleférico en Puerto Plata, el mismo domingo. 34 personas incluyendo los operadores permanecieron retenidos por casi más de 2 horas en las cabinas. Le llamaron “avería”. Puerto Plata es zona turística.

No conforme, seguimos con lo del alcantarillado de La Vega. La prensa reporta que desaprensivos provocaron una avería en la tubería principal que alimenta el servicio de agua potable desde la toma hasta la planta de tratamiento. Otro sabotaje diría yo, pero a mí no me lo crean.

Los anuncios de reformas al Código Laboral, la fiscal y tributaria nos mantienen en vilo. No cuestionamos que sean necesarias, pero, ¿es el momento apropiado? Colombia arde en estos momentos, se tambalea la gobernabilidad y estabilidad institucional que tanto se necesita en momentos de crisis global.

El incremento y desborde de los contagios por COVID son alarmantes. No hay camas en hospitales, las clínicas privadas exigen a los familiares del paciente una garantía económica antes de su ingreso. La población se resiste a la vacuna, único aliciente posible a contribuir con la disminución o control de la pandemia.

Están inmersos en la palabra del momento: el teteo.

La frontera con Haití luce inmanejable. Lo de esta semana es aterrador, y como dice mi papá “si a mis hijos les faltara comida o refugio no vacilo en buscarlo donde sea”. Así están ellos, un verdadero Estado fallido desde hace mucho tiempo y lo que más cerca tienen para sobrevivir somos nosotros.

Por ahí se avecina otra crisis, de orden institucional. En el TSE hay ruido, innecesario por demás. Y en la JCE todavía se convive y se gestiona la permanencia de los que crearon la desconfianza en el proceso electoral pasado.

El Estado debe organizarse, buscar de sus mejores hombres y mujeres, que los hay.

De nuevo pensamos en la economía, y las medidas recién tomadas por la Presidencia más que de protección a la población tienden a lesionar menos a los comerciantes. Si morimos, quién consume?

Nos toca colaborar, a todos. Este país no es del color gobernante, es del pueblo variopinto. Cuidémoslo, y cuidémonos. Dios con nosotros.

Por: Clemencia García Damirón

Relacionado