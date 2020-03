República Dominicana es el país invitado en festival de cine coreano-latinoamericano

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, ESPAÑA.-La embajada de Corea en España celebrará la tercera edición del Korean & Latin American Film Screening, y tendrá como país invitado este año a la República Dominicana, informó este lunes el Centro Cultural Coreano.

Expresó que el evento se realizará del 4 al 25 de marzo en Madriz, España y contará con la colaboración de la República Dominicana y la dirección general de Cine de la República Dominicana (DGCINE), la entrada libre y gratuita, previa reserva en eventbrite.es.

En esta edición se presentará una selección de 4 filmes de ambos países multipremiados, en su apuesta por un mayor acercamiento al cine coreano y latinoamericano y a afianzar los lazos de unión existentes entre ambos países, indagando en su filmografía, explicó el Centro Cultural de Corea en una nota enviada a los medios de comunicación.

Dijo que el drama y la profundidad que perfilan estos largometrajes son un fiel ejemplo del valor de ambas filmografías y de sus talentosos directores. Esta edición se celebra cuando se cumplen 70 años del establecimiento relaciones diplomáticas entre España y Corea, y cuando Corea y República Dominicana cumplen 58 años de relaciones.

En palabras del embajador dominicano ante el Reino de España, Olivo Rodríguez Huertas: “Destaco y valoro la invitación del Centro Cultural Coreano en Madrid, adscrito a la Embajada de Corea, al ser país invitado del Festival Korean & Latin American Film Screening, lo que nos permite continuar el acercamiento y colaboración entre nuestras naciones y nos coloca al lado de una filmografía mundialmente reconocida, dándonos la oportunidad de mostrar el avance que ha tenido nuestra industria en el último decenio”.

Por su parte la directora general de la DGCINE, Yvette Marichal añade: “esta invitación se trata de una distinción invaluable, que nos permitirá afianzar, a través del séptimo arte, los lazos existentes entre la República Dominicana y Corea desde hace 58 años. Nos encontramos emocionados de poder presentarles nuestro cine a la comunidad coreana en Madrid, con una selección de películas que se han presentado en destacados festivales a nivel internacional. Un honor”.

La República Dominicana fue un país colaborador con la UNKRA (La Agencia de Reconstrucción Coreana de las Naciones Unidas) y envió una ayuda económica de 10 mil dólares a Corea como ayuda al país devastado por Guerra de Corea. Más adelante se establecieron las relaciones diplomáticas en 1962 y se firmaron de acuerdo las relaciones en cultura, arte y la tecnología en 1968, existiendo intercambios y cooperaciones entre ambos países.

En 2018, el Primer ministro de Corea del Sur, Lee Nak-yeon, hizo un viaje oficial a la República Dominicana, buscando fortalecer con esta visita de nueve días, sus relaciones bilaterales, así como profundizar en la cooperación en áreas como la energía, las infraestructuras y las tecnologías de la comunicación.

Todos estos lazos unen a Corea y la República Dominicana y hacen que sea tan significativa su amistad manifestada también en el terreno cinematográfico. El pasado año se celebró el Festival de Cine Global Dominicano, un festival que lleva el mejor cine internacional narrativo y documental y que se reconoce como el evento más importante del Caribe, y en la duodécima edición de 2019 Corea del Sur fue el país invitado de honor, en él presentó un total de 7 películas destacadas del año como “A Taxi Driver”, “Claire´s Camara”, entre otras.

En este 2020 volvemos a recuperar los lazos de unión de ambas filmografías presentando El Korean & Latin American Film Screening con la República Dominicana con el fin de mostrar los vínculos y las relaciones entre el pueblo coreano, el latinoamericano y su gran presencia en España.

PROGRAMACIÓN

“Colours” (2019), Ópera prima de Luis Cepeda de 2019 inaugura la muestra el miércoles 4 de marzo a las 19.30h en la sala multiusos del Centro Cultural Coreano. Este drama de época de los años 50 es el reflejo de un drama familiar en el que la superación de obstáculos y la fuerza del ser humano prevalecen.

Otro drama venido de Corea del Sur, “The Portrait of Beauty” (2008) dirigida por JEON Yun-su, está basada en el Bestseller coreano “Painter of the Wind“ y nos acerca la historia del pintor Shin Yun-bok, más conocido por su pseudónimo Hyewon quien fue una verdadera figura histórica que produjo una gran cantidad de pinturas temáticamente provocativas y artísticamente excelentes en la dinastía Joseon. Sin embargo, todavía no existe un registro del pintor, de allí viene la parte de ficción.

“El Closet” (2018) de Miguel Vásquez, presenta un film trascendental en el que se representa el valor de la conciencia y la alegoría de la soledad. “The Priests” (2015), es la Ópera Prima de JANG Jae hyun, con dos sacerdotes como protagonistas que luchan contra el espíritu maligno, con ciertas pinceladas de terror. En ella, destaca la actuación de actriz PARK So-dam (de Parásitos de 2019) premiada a mejor actriz de reparto en el Blue Dragon Awards 2015.

