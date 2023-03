Representar a Venezuela es muy especial para Eduardo Escobar

CALLE DEL PUERTO. LUCIE, Fla. — Cuando Buck Showalter asomó la cabeza en el clubhouse de Clover Park el jueves por la mañana, notó algo inesperado: el jugador de cuadro Eduardo Escobar , «empapado» de su entrenamiento matutino. Escobar había partido de Port St. Lucie a principios de semana para unirse al equipo de Venezuela para el Clásico Mundial de Béisbol , pero allí estaba solo unos días después, de vuelta en el campamento.

“No puedes estar en este vestidor”, bromeó Showalter.

Escobar no se demoró. Varias horas más tarde, saltó del dugout visitante para intercambiar tarjetas de alineación con Showalter, mientras los Mets recibían a Venezuela en Port St. Lucie para la segunda de dos exhibiciones del CMB aquí.

“Estoy tan feliz”, dijo Escobar, ansioso por el enfrentamiento inaugural del torneo de Venezuela el sábado a las 7 pm ET contra República Dominicana. «Estoy listo.»

En un equipo repleto de superestrellas como José Altuve, quien conectó dos jonrones en las dos primeras entradas de la victoria del equipo de Venezuela por 6-4 sobre los Mets el jueves, Escobar es uno de los estadistas mayores. Un veterano de 12 años que recientemente celebró una década completa de tiempo de servicio en las Grandes Ligas , Escobar se encuentra entre los miembros más respetados de una lista repleta de Venezuela que también incluye a Altuve, Miguel Cabrera, Ronald Acuña Jr. y otros.

Cuando el club salió para la práctica de bateo el jueves, cientos de fanáticos se apiñaron alrededor del banquillo pidiendo autógrafos. Cabrera incluso continuó haciendo señas durante el juego, alcanzando la barandilla del dugout para agarrar pelotas de béisbol, gorras y cromos.

“Estos fanáticos, venezolanos, dominicanos, están locos, hombre”, dijo Escobar, riendo. “El béisbol latino es una locura. Todo el juego, la gente es muy ruidosa. Disfrutan del juego”.

Si Cabrera es la leyenda más importante del equipo de Venezuela y Altuve fue la estrella del jueves, Escobar es el corazón de la casa club. Ese no fue siempre el caso. Un aficionado reclutado a la ligera, Escobar no se convirtió en un jugador de Grandes Ligas todos los días hasta su temporada de 29 años, un año después del CMB más reciente. Cuando se formó el equipo de Venezuela para ese torneo, Escobar no fue invitado.

Mucho ha cambiado para él desde entonces, incluida una temporada de 35 jonrones en 2019 para los D-backs, una selección All-Star dos años después y una oferta de $ 20 millones por dos años para unirse a los Mets antes de 2022. Esta vez, cuando Venezuela comenzó a elaborar sus planes del CMB, Escobar era un jugador destacado. En la exhibición del jueves, bateó tercera, comenzando en la tercera base y luego cambiando al jardín izquierdo, todo lo que el equipo necesita, dice. Un jugador de cuadro natural, Escobar tiene una apuesta con los entrenadores de los Mets, Wayne Kirby, Joey Cora y Eric Chavez, de que puede eliminar a un corredor en casa en algún momento durante el CMB.

“No fui al último Clásico, así que en este momento, esto es muy especial para mí”, dijo Escobar. “Estar aquí y jugar para mi país es muy importante para mí. Estoy feliz porque quieres competir con los mejores jugadores de los mejores países”.

Junto con República Dominicana, Estados Unidos y Japón, Venezuela es frecuentemente mencionada como favorita del CMB. Sin embargo, a pesar de sus listas apiladas en todos los Clásicos hasta la fecha, Venezuela nunca ha terminado por encima del tercer lugar. El país solo ha conseguido una medalla de bronce, y eso fue en 2009.

Quizás Escobar, rebosante de orgullo nacional, pueda ayudar a cambiar eso. Sus fanáticos en casa estarán esperando para averiguarlo.

“En el béisbol, todos los equipos tienen la oportunidad de ganar”, dijo Escobar con su hijo a su lado en una entrevista posterior al juego. “En el béisbol todo pasa. Pero mi mentalidad es con mi país. No quiero faltarle el respeto a otros países, pero es lo que quiero, ganar para mi país. Cada equipo tiene una gran, gran, gran oportunidad en el Clásico Mundial de Béisbol. Pero para mí, quiero a Venezuela”.

Relacionado