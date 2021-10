Representantes Sociedad Civil esperan fallo caso Odebrecht apegado al buen Derecho” 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -Representantes de la Sociedad Civil, manifestaron este martes tener la “gran esperanza” de que el Primer Tribunal Colegiado, este jueves, dicte una sentencia sobre el Caso Odebrecht, conforme a buen Derecho y que se haga justicia, porque es “lo que ansía el pueblo dominicano”.

Sobre las expectativas que la Sociedad debería tener sobre el fallo que emitirán las juezas este jueves, opinaron el Defensor del Pueblo, la Coordinadora de Participación Ciudadana, el ex procurador Víctor Céspedes y el Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, entre otros.

El exprocurador Víctor Céspedes, dijo a El Nuevo Diario, que lo primero a tomar en cuenta sobre el fallo a emitir sobre el caso Odebrecht, es si las juezas se “dejaran llevar por lo mediático para inferir en el cerebro de los ciudadanos”, porque dijo los culpables no son todos los que están ahí”.

“Existen conforme a lo que yo he podido observar dos caminos; el primero, es aquel donde el tribunal y, creo que ese tribunal que tiene ese expediente no tiene ese comportamiento en su pensamiento jurídico, el camino señalado de que infiere en el pensamiento de muchos tribunales en virtud del mediatismo social”.

En ese sentido, explico que “en estos momentos está en discusión el neuro derecho social para que forme parte de los Derechos Fundamentales, porque el neuro derecho social, no es más que el esfuerzo que hacen los medios con el objetivo de cambiar la realidad de los hechos a través de las inferencias mediática”.

En ese sentido, agregó: “Estamos diciendo con eso que las decisiones que tienen como fuente el mediatismo, no son decisiones de derecho, se convierten en decisiones de timidez al sistema judicial”.

“El otro camino, sobre la realidad de los hechos que conforme a lo que él, ha podido observar, y su experiencia personal “ese expediente un expediente fangoso”, llevado a efecto tal vez con intención, o porque no tenían otra salida en el momento dado, y el mismo carece de los elementos probatorios que traen como consecuencia certeza, razón por la cual ese expediente deviene en un descargo absolutorio porque los elementos enviciaros vistos resultan dudosos y la duda, dijo, en Derecho para obtener una sentencia firme, condenatoria no puede ser objeto de duda”. Explico que la verdad es absolutoria o no es verdad”.

Para el doctor Céspedes: “no hay tribunal que sea capaz de condenarlos por soborno, ya que el soborno es una dualidad compleja. No hay sobornado sin el sobornante”.

En ese sentido, el exprocurador señalo “como muestra fehaciente lo expresado por la magistrada Mirian German Brito, en su voto disidente, el 26 de julio del 2017, en el cual sostuvo que las delaciones hechas en Brasil “no contienen afirmaciones tajantes y precisas sobre actividades de los imputados”, texto que fuera citado, además por todas las defensas al final del juicio.

Defensor del Pueblo espera justicia

El Defensor del Pueblo sobre el fallo que emitirá mañana jueves el Primer Tribunal Colegiado, doctor Pablo Ulloa dijo:”todos esperamos justicia y yo creo en la Independencia del Ministerio Publico, creo en la justicia dominicana, yo tengo altas expectativas de que todo lo que se emita este basado en el debido proceso, y eso estoy, apegado totalmente”.

La Coordinadora nacional de Participación Ciudadana expreso: “la población tiene cuatro años esperando justicia, hemos vistos las últimas actuaciones del Ministerio Publico que ha presentado más de 500 elementos probatorios, y nosotros tenemos la esperanza de que haya una sentencia que evidencie esa lucha contra la impunidad”.

Sin embargo, dijo Leídy Blanco:”hay que estar consciente de que este tribunal está integrado por brillantes juezas y solvencia moral, sabemos que van aplicar el debido proceso. Ahora bien, si esa sentencia no va llenar las ansias del pueblo dominicano, de justicia, el Ministerio Publico debe explicar las razones por la cual no llenado esas ansias.

Recordó que hubo fallas procesales en la instrumentación del expediente y sabemos que el exprocurador no fue a Brasil a buscarlos testimonios cuando ya los ejecutivos de Odebrecht estaban cooperando con otros países como Perú, pero nuestro país hizo caso omiso de lo dicho por Participación Ciudadana, le dijimos a ellos en una reunión que fuera a Brasil a recaudar esas pruebas”.

Leidy Blanco expreso, que “en caso de ver sentencia que no están acorde a esas pruebas pues, esperamos que haya una persecución para el cumplimiento de ese proceso”.

El Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Santo Daomingo,UASD, Bautista López García, expresó lo siguiente: “Entiendo que el tribunal ha dado algunos visos de por dónde ha de transitar, pues ha emitido varias decisiones de exclusión sobre pruebas fundamentales para el proceso”.

Evidentemente, dijo, la sociedad está expectante sobre el desenlace de dicho proceso. Es el primer caso de naturaleza de corrupción administrativa, que logra llegar a los tribunales de la República, donde tenemos funcionarios y exfuncionarios sometidos a la justicia por coalición de funcionarios y otros tipos penales.

Sin embargo, hay que tener en presente que lo importante no es sólo llevar una acusación al tribunal, sino que dicha acusación debe estar fundamentada en pruebas obtenidas e incorporadas al proceso de manera lícita y oportuna.

“Respecto a este aspecto el tribunal a evacuado varías decisiones sobre exclusión probatoria por ilegalidad en la obtención de algunos elementos de prueba. Ejemplo palpable es la exclusión de las delaciones premiadas por no cumplir con los requisitos de un anticipo jurisdiccional de pruebas, esas delaciones constituían pruebas fundamentales de ese proceso. Estás acciones indudablemente deben tener algún tipo de repercusión sobre el destino último del proceso y sobre la suerte de algunos procesados. No todos correrán la misma fortuna”.

“Estoy convencido que la sociedad está atenta y válidamente aclama por la imposición de sanciones, incluso, sanciones “ejemplares”. Pero técnicamente debemos ser cautos, hay situaciones que insinúan un fallo que podríamos denominar “diferenciado”, no al nivel de las expectativas creadas. Además, debemos tener claro que los tribunales no son paredones sociales, sino el contén o frontera donde deben chocar aquellos posibles abusos, aunque no cuenten con el consenso mayoritario”.

Senador Iván Lorenzo Suero expreso sus deseos de que “la sentencia se ajuste al Derecho y que el fallo sea conforme a lo que establecen las leyes dominicanas”.

Diputada Karen Ricardo manifestó que lo importante es que las cosas se aclaren y que todo quien hizo daño a la sociedad, pueda repararlo. Esperamos que el resultado sea lo que todos estamos esperando”.

Anibelka Rosario, suplente Junta Central Electoral, desea que ciertamente haya un fallo, porque ese fallo hablaría bien del sistema de justicia luego de tanta espera. No creo que la sociedad dominicana pueda esperar una pena o absolución para todos los involucrados, creo que en este coctel las responsabilidades son diferentes”.

Relacionado