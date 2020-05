Representante OPS/OMS en el país califica como acertada reapertura escalonada

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-La representante en el país de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y Organización Mundial de la Salud (OMS), Alma Morales Salinas, calificó la alocución pronunciada anoche por el presidente Danilo Medina como “un discurso muy acertado, que toca diferentes componentes que son necesarios para iniciar la reapertura del país de manera escalonada”.

Morales Salinas manifestó que las palabras del mandatario “es una muestra de que República Dominicana está entre los países que van por buen camino. Al día de hoy, han mostrado tomar decisiones acertadas y van a quedar grandes lecciones aprendidas”.

Resaltó que las medidas de desescalada están acordes con lo promovido por la OMS, ya que “una de las recomendaciones que hemos hecho es que tiene que ser una apertura paulatina”.

La representante de la OMS/OPS destacó la buena respuesta de los servicios y personal de salud, lo que ha permitido que la tasa de letalidad ha disminuido progresivamente.

Señaló que, desde el inicio de la pandemia, República Dominicana ha tenido un buen balance en sus medidas. “Este país nunca ha cerrado por completo. Siempre ha quedado la cadena de producción, farmacias y supermercados”.

En ese orden, la representante de OPS/OMS felicitó al Gobierno dominicano por sus decisiones, prudencia y cautela en esta nueva fase denominada “Convivir con el COVID-19 de forma segura”.

Puntualizó que se debe aprender a convivir con la enfermedad, ya que aún no existe una vacuna.

Responsabilidad individual

Morales Salinas exhortó a la población a que pongan de su parte, porque “el Gobierno dominicano está pensando de manera acertada, está tratando de llevar un balance. Ha tenido una amplia consulta con los diferentes sectores y ha tomado en cuenta los indicadores más importantes que nosotros hemos mencionado”.

Consideró que cada ciudadano juega un rol muy importante, porque es una responsabilidad individual en la que todos deben contribuir con el Estado.

No obstante, recordó que “el hecho de que hay una reapertura, no significa que no exista el riesgo”.

Sugirió a la población que “la mejor forma de apoyar es respetando las medidas de salud pública que ya se han recomendado en muchas ocasiones y que se van a mantener”.

4 fases de desescalada

Se recuerda que Danilo Medina anunció anoche que el Gobierno ha previsto 4 fases de desescalada, a partir del próximo miércoles 20, cuando pondrá en marcha la primera fase, en la que se permitirá operar parcialmente a las empresas de acuerdo a su tamaño y al número de empleados.

Las microempresas, que pueden tener hasta 10 empleados, podrán trabajar hasta 5 empleados o no más del 50% del personal.

En las pequeñas empresas, que son aquellas de entre 10 y 50, podrán trabajar un mínimo 10 personas y no más del 50% de sus empleados.

Mientras, las empresas medianas y grandes deberán operar, como máximo, con el 25% del personal en la primera fase.

Por su parte, el sector público comenzará a laborar también con el 50% del personal, quedando autorizados los incumbentes a incrementar ese porcentaje si las necesidades así lo demandan.

También comenzará a operar únicamente el transporte público estatal: Metro de Santo Domingo, Teleférico de Santo Domingo y Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), en horario de 6 de la mañana a 6 de la tarde, al 30% de su capacidad y con el uso de mascarillas y silencio obligatorio de los pasajeros.

Para evitar las aglomeraciones de las horas pico, también se estableció la obligatoriedad de horarios diferenciados.

Durante esta primera fase, se mantienen cerradas las fronteras tanto marítimas como terrestres y aéreas.

