Representante de colegios privados afirma centros están listos para iniciar año escolar de manera virtual

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Margarita Coronado, presidenta de la Unión Dominicana de Instituciones Educativas Privadas (UDIEP), afirmó este martes que los centros educativos privados están listo para iniciar de forma virtual el próximo año escolar y también para hacerlo de forma presencial si así lo llegara a determinar el próximo ministro de Educación Roberto Fulcar.

“Los centros educativos privados estamos listos para dar inicio al año escolar de forma virtual este 24 de agosto, también para hacerlo de forma presencial si así lo determina el próximo ministro de Educación”, expresó Coronando.

No obstante, dejó claro que los colegios miembros de UDIEP no consideran prudente que las clases inicien de forma presencial este 24 de agosto, debido al ritmo que lleva la pandemia de coronavirus en República Dominicana, aunque no descartó que más adelante, a medidas que vaya avanzando la crisis cambien a una educación semipresencial.

Al ser entrevistada en el programa El Nuevo Diario AM, Coronado agregó que por encima de todas las instancias se va a prioriza la salud y seguridad de los estudiantes.

“Tenemos claro que nuestra prioridad es la salud y seguridad de nuestros estudiantes y por el ritmo que tiene la pandemia entendemos que para el 24 de agosto no debemos dar inicio de forma presencial, pero sí virtual”, dijo la presidenta de UDIEP.

Sostuvo también que UDIEP está trabajando en los entrenamientos y las capacitaciones a los docentes, para dejar organizado todo lo concerniente a los planes y proyectos escolares así como también están realizando entrenamientos para el manejo efectivo de las herramientas tecnológicas y la digitalización de los centros escolares.

La Unión Dominicana de Instituciones Educativas Privadas, agrupa 35 Asociaciones Nacionales y Locales de Colegios Privados en 4 regiones del país: Norte, Sur, Este y Santo Domingo y abarca todas las provincias del país a través de las diferentes asociaciones de colegios privados, lo cual representa el 23% de la matrícula estudiantil dominicana.

