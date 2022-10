Representan a RD en “A Place in the Sun”, una de las ferias inmobiliarias más importantes del mundo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La empresa de marketing inmobiliario OB Marketing Advisor representó al turismo inmobiliario de la República Dominicana en la reconocida feria A Place in the Sun, que tuvo lugar en The NEC, Birmingham, Reino Unido.

Durante la feria fue expuesto el proyecto inmobiliario Cana Rock, ubicado en Punta Cana, un inmobiliario exclusivo que promete ser el más rentable para los propietarios de viviendas en el Caribe, con una alta rentabilidad anual. El mismo cuenta con apartamentos dirigidos a aquellos que buscan tranquilidad y exclusividad para todo tipo de público.

En la feria se expusieron las características de las residencias Cana Rock, las cuales cuentan con la inclusión del Hard Rock Golf Course, uno de los campos de golf más espectaculares de la región, diseñado por Jack Nicklaus, considerado como el mejor golfista de la historia.

A Place in the Sun Live London, es la exposición más grande del año con más de 5000 metros cuadrados de espacio de exposición en una ubicación privilegiada en el centro de Londres. En la misma fueron presentadas una gran variedad de agentes inmobiliarios en el extranjero con miles de propiedades.

De igual forma se exponen empresas de servicios que pueden brindar asesoramiento experto en asuntos legales, fiscales, de salud, financieros, de transferencia de divisas y de reubicación a nivel inmobiliario.

OB Marketing Advisor

Es una compañía especializada en servicios de publicidad, fotografía, producción audiovisual, social media marketing, branding, vallas promocionales y anuncios en pantallas gigantes, como las que se observan en el Times Square de Nueva York.

La feria en Londres se caracteriza por ser la exposición más popular y el evento contó con una audiencia de consumidores de alta calidad de alrededor de 7000 visitantes durante tres días.

De los tantos beneficios que fueron ofrecidos por el stand de OB Marketing se puede mencionar el asesoramiento gratuito con abogados, expertos en impuestos y un propio equipo de divisas con la información más actualizada que existe.-

