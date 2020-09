Botan profesora denunció cancelaciones en Cultura

La activista cuestionó por qué la persona que los recibió tiene vínculos con la funcionaria, si cobra y si atiende temas de índole institucional.

“Si cobra es nepotismo y si no cobra es una falta grave de institucionalidad porque el Estado no es una empresa familiar”.

Recordó que Guerrero Heredia expresó que, aunque el despido es ilegal, “existen formas” y que los puestos los necesitan para “los compañeritos”.

En tanto, Fernando Berroa, director de la Feria del Libro, respondió a la denuncia con que resolvió el problema y que pretendían “viralizar”, lo que le resultaba “poco sensato y no pertinente”. No obstante, por su función no le corresponde manejar este tipo de temas, lo que pone en entredicho la institucionalidad.