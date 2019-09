Reportes indican que los D-Backs podrían cambiar de sede

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCION.- Los Diamondbacks de Arizona, según algunos reportes, sostuvieron pláticas con oficiales y autoridades de Las Vegas para una posible mudanza a Nevada en las próximas temporadas; sin embargo, éstos sólo fueron diligencias menores y exploración del terreno sobre cómo la Ciudad del Pecado podría arropar una franquicia de Grandes Ligas.

Sin embargo, parece ser que el interés de la ciudad es recíproco, ya que de acuerdo con información de The Associated Press, oficiales del condado de Las Vegas firmaron un ‘non disclosure agreement’ (o acuerdo secreto) con los directivos de los Diamondbacks para pactar una posible mudanza a Nevada en un futuro no muy lejano, poniendo cómo fecha pactada el 2022.

Two cities in the Las Vegas Valley say they’ve been in talks with the Arizona @Dbacks about the team relocating. https://t.co/JEgFadgd79 — FOX5 Las Vegas (@FOX5Vegas) September 13, 2019

Ésto se debe a que las negociaciones iniciales que los D-Backs hicieron hace un año con el condado de Henderson, el cuál colinda con Las Vegas, se estancaron y no avanzaron más allá.

Anuncios

Relacionado