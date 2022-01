Reportera es atropellada por una camioneta durante transmisión en vivo

EL NUEVO DIARIO, ESTADOS UNIDOS.- La reportera Tory Yorgey fue atropellada este jueves durante una transmisión en vivo en el noticiario local de Virginia Occidental.

Durante la transmisión en tiempo real el presentador de noticias ,Tim Irr informada sobre los daños de una tubería y en ese momento la camioneta arremeta contra la periodista.

“Wao. Me siento halagado por la amabilidad y los buenos deseos. Me siento bien, ¡solo un poco dolorido! Muchas gracias a todos”, escribió Yorgey en su cuenta de Twitter agradeciendo a las personas que se interesaron en saber su estado de salud.

A presar de ser atropellada la reportera retomó su posición y continuó transmitiendo en vivo.

Wow. I am flattered by the kindness and well wishes. I am feeling fine, just a little sore! Thank you all so much.

For the record: @WSAZirr couldn’t see what was happening in that moment. He is one of the kindest people I know, and was first to call to check on me. pic.twitter.com/kusuDnEvfG

— Tori Yorgey (@toriyorgeytv) January 20, 2022