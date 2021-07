Reporte: Nelson Cruz pasa a los Rays

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El periodista de ESPN, Jeff Passan, informó la tarde de este jueves en la red social Twitter que el dominicano Nelson Cruz habría pasado a los Rays de Tampa.

El bateador designado, de 41 años, era apetecible por varios equipos de las Grandes Ligas.

El cañonero dominicano está pasando por otra campaña productiva con 19 jonrones, 50 remolcadas y OPS de .907 antes de la jornada del jueves.

BREAKING: The Tampa Bay Rays are finalizing a deal to acquire slugger Nelson Cruz from the Minnesota Twins, sources tell ESPN.

— Jeff Passan (@JeffPassan) July 22, 2021