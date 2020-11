(VIDEO) Reportan toma de rehenes en la oficina de la empresa de videojuegos en Montreal

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, CANADÁ. -La policía canadiense desplegó este viernes a sus varios de sus agentes en el bulevar Saint-Laurent tras recibir la información de que grupo de sospechosos tomaron de rehenes en las instalaciones de la empresa de videojuegos Ubisoft, ubicada en la ciudad de Montreal, en Canadá.

Mientras que varios empleados que se encontraba en el edificio lograron escapar la azotea del edificio, donde han bloqueado la puerta, publica en su cuenta de Twitter Radio Uno.

En tanto, la Unidad de intervención de la policía acercándose al edificio donde opera las oficinas de la compañía de videojuegos Ubisoft, en la ciudad de Montreal, publica en su cuenta de Twiter Rochex R. Robinson Bonilla.

🇨🇦#CANADÁ 🚨#ÚLTIMAHORA | Al menos 50 personas están retenidas como rehenes en el techo del edificio de la compañía de videojuegos Ubisoft, en Montreal. 🎥Video: Shane B. Murphy (@shanermurph) pic.twitter.com/eA6HJFr4Gr — Rochex R. Robinson Bonilla (@RochexRB27) November 13, 2020

Hubo informes no confirmados en los medios locales de una demanda de rescate por parte de los secuestradores. Asimismo, aún no está claro cuántos sospechosos podrían estar involucrados o cuántos rehenes tomaron., de acuerdo una publicación que aparece en el portal de RT.

Además, hay informes de varias personas atrapadas en una sala de conferencias dentro del edificio.

Ubisoft Montreal normalmente emplea a casi 4.000 personas, pero la mayoría de ellas trabajan actualmente desde casa debido a la pandemia de covid-19.

Fundada en 1997 como la subsidiaria canadiense del gigante francés de los videojuegos, Ubisoft Montreal ha creado de productos tan populares como ‘Prince of Persia: The Sands of Time’, la saga ‘Assassin’s Creed’, ‘Far Cry’ y ‘Watch Dogs’.