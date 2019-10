(VIDEO) Reportan a mujer como desaparecida desde hace un mes en SDE

View this post on Instagram

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Una mujer de 57 años fue reportada como desaparecida por sus familiares, tras ésta salir de su residencia en la avenida Charles de Gaulle hace más de un mes. Islaynis Rosario sostuvo que su progenitora, Dora María Saldaña Cepeda, salió a comprar café de su vivienda en el sector Bello Campo y desde entonces no ha tenido información sobre su paradero.