Repatrian 23 trabajadores desde islas Turcas y Caicos con ayuda de Gonzalo

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– Llegaron al país este lunes 23 pescadores y otros trabajadores de la diáspora dominicana residentes en la isla Turcas y Caicos que solicitaron ayuda para ser repatriados al candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo.

Castillo manifestó, de acuerdo a un comunicado, que dentro de sus capacidades y limitaciones, continuará extendiendo una mano solidaria a todos los dominicanos que necesiten esta clase de vuelos humanitarios y otras ayudas.

“Continuamos nuestros vuelos humanitarios. Son momentos difíciles y las familias tienen que estar unidas. Vamo’ arriba. ¡A trabajar!”, expresó Gonzalo Castillo, quien tan pronto se enteró de la situación de estos dominicanos residentes en el exterior, a través de un video publicado por ellos y sus parientes en las redes sociales, dio instrucciones para que fueran a buscarlos lo antes posible en dos vuelos privados de Helidosa.

Los pescadores y demás trabajadores fueron recibidos en el Aeropuerto Internacional Joaquín Balaguer, de El Higüero, por Diego Prida, director de Operaciones de Helidosa Aviation Group.

“Hoy le damos felizmente la bienvenida a 23 compatriotas nuestros que estaban en la isla Turcas y Caicos, entre ellos pescadores y muchos trabajadores, incluido niños, quienes han llegado hoy aquí en dos vuelos gracias a Helidosa y nuestro socio fundador, Gonzalo Castillo”, sostuvo.

“Regresan a su patria, van a cumplir con los lineamientos establecidos por las autoridades dominicanas y posteriormente se estarán reuniendo con sus familiares. Toda la diáspora puede seguir contando con el apoyo nuestro y de Gonzalo Castillo, que en la medida de lo posible, seguiremos apoyándolos a hacer su sueño realidad de regresar a tierra dominicana”, expresó.

En los dos vuelos llegaron los pescadores Fernando de la Rosa y Luis Miguel Suero Carrasco, quienes tenían más de ocho meses detenidos porque estaban indocumentados, y uno de ellos no tenía acta de nacimiento, y Castillo hizo las gestiones de lugar para que pudieran regresar con una carta de ruta.

Tan pronto Fernando de la Rosa bajó del avión agradeció a Gonzalo Castillo por traerlo de regreso a su patria.

Igualmente, en el grupo llegó la señora Birmania del Carmen Santos, quien padece de Sinusitis Aguda/Crónica, y también Gonzalo Castillo le gestionó una carta de ruta para que pudiera regresar a su país.

“Yo he sabido lo que es estar lejos de mi patria, lejos de mi familia, y yo sé que hay mucha gente igual que yo, esperando la mano amiga y esa mano es él, Gonzalo Castillo”, dijo Santos.

Asimismo, en los vuelos llegó Ana Yajaira Ciriaco, junto a su hija de 5 años, quienes fueron incluida a última hora luego de que dos personas les cedieran los asientos, debido a que la mujer se le detectó un mioma en un seno y ha tenido serias complicaciones, por lo que requiere atención médica urgente.

También, llegó el joven Miguel Ángel Cueva Sosa, quien es DJ urbano que estaba radicado en la isla, tiene una infección en un oído y no tenía seguro médico, tampoco los recursos económicos para tratarse.

Cueva expresó que solicitaron ayuda a muchas personas y la única que acudió en su auxilio fue Gonzalo Castillo. “Me siento feliz y contento de que voy a estar con mi familia”, indicó.

“Yo estaba trabajando allá, estaba desesperado y agradezco que Gonzalo acudió al llamado, me siento muy agradecido, primero con Dios y luego con Gonzalo Castillo quien buscó la manera de que regresemos a nuestra patria”, dijo el artista plástico Santiago Almonte.

De su lado, Jenifer Brito manifestó su agradecimiento a Gonzalo Castillo por esta ayuda humanitaria pues estaban sin trabajo después que inició la pandemia y dijo que se les habían agotado los recursos para comida y demás

“Gonzalo Castillo, que Dios le dé vida y salud a usted y a su familia” expresó Marilyn Rosario.

Igualmente, Fanilfa Karina agradeció a Gonzalo Castillo por su ayuda humanitaria y por su noble gesto.

Entre las peticiones que recibió Gonzalo Castillo a través de las redes sociales para traer a los pescadores y demás trabajadores está la de la madre de Fernando de la Rosa, Minerva de la Rosa.

La señora sostuvo que“al señor Gonzalo Castillo le pido por favor si él puede ayudarnos a regresar a mi hijo que está en la isla Caicos, tiene ocho meses allá, y él no tiene documentos para poder regresar. Yo quiero que él me ayude que, Dios se lo va a multiplicar. Yo estoy desesperada, todo está cerrado y no hay manera de que mi hijo pueda regresar a su casa en Puerto Plata”.

Otra de las peticiones de familiares de los pescadores dijo: “yo le estoy pidiendo a ver si su usted puede ayudarnos para que pueden regresar a los pescadores que están en la isla Caicos. Ellos son padres de familia y están pasando trabajo allá, y nosotros aquí, sus familiares estamos desesperados, y queremos que usted nos ayude”.

Ayuda a la diáspora dominicana

Gonzalo Castillo ya ha traído varios vuelos humanitarios de apoyo a la diáspora dominicana desde New Jersey, Puerto Rico, Boston, Panamá, New York y ahora desde Turcas y Caicos.

El 8 de junio, Castillo tendió una mano amiga y trajo desde New York a 13 compatriotas más que les solicitaron ayuda para regresar y estar con sus seres queridos.

El 4 de junio, Gonzalo Castillo envió un vuelo humanitario para que trajera a 11 dominicanos de la diáspora en Panamá enfermos que clamaban por venir a su país, para cuidar su salud y estar con sus familias.

Igualmente, el martes 2 de junio trajo desde Boston a 12 dominicanos ausentes, quienes les solicitaron su colaboración para regresar a su patria y estar con sus seres queridos.

Como regalo de madre, Gonzalo Castillo se solidarizó y el domingo 31 de mayo, trajo a 11 compatriotas de la diáspora dominicana en Puerto Rico, que anhelaban regresar al país para pasar el Día de las Madres junto a sus seres queridos.

Asimismo, el viernes 29 de mayo tendió la mano amiga a 12 compatriotas residentes en el exterior que anhelaban regresar al país para pasar el Día de las Madres junto a sus seres queridos y les solicitaron su ayuda, quien los retornó en un vuelo humanitario desde New Jersey.

