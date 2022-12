Renuncian dos ministros peruanos por “desproporcionada” respuesta a protestas

EL NUEVO DIARIO, LIMA.- Los ministros peruanos de Educación, Patricia Correa, y de Cultura, Jair Pérez, renunciaron este viernes a sus cargos seis días después de asumirlos por la “desproporcionada” respuesta a las manifestaciones antigubernamentales en las que han fallecido 18 personas, 10 de ellas en las últimas 24 horas.

“Esta mañana he presentado mi carta de renuncia al cargo de ministra de Estado en la cartera de Educación. La muerte de connacionales no tiene justificación alguna. La violencia de Estado no puede ser desproporcionada y generadora de muerte”, escribió Correa en Twitter, donde compartió la carta enviada a la presidenta Dina Boluarte.

Por su parte, Pérez envió otra misiva -difundida en medios locales- en la que sostiene que “los lamentables sucesos acontecidos en el país que tienen como saldo la irreparable pérdida de hermanos y hermanas hacen insostenible” su permanencia en el Gobierno.

