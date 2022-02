Renuncian 135 miembros de Alianza País por supuesta corrupción y falta de transparencia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Renunciaron este miércoles 135 miembros del Partido Alianza País, alegando que existen atropellos, falta de respeto, negación de derechos, persecuciones, marginación, violaciones a la Normas Estatutarias y Principios Rectores, de parte de la más alta dirigencia del partido, Guillermo Moreno.

En la renuncia que contiene 10 páginas, sostienen que ya no militarán en el partido por la falta de transparencia, citando el caso particular de la postura de los diputados con el Voto a favor del Fideicomiso de Punta Catalina, Pedro Martínez Moronta y José Horacio Rodríguez.

Explican los renunciantes que “José Horacio dijo que lo firmó confiando en Pedro quien lo había leído y como vocero del partido se lo recomendó, ya que el no pudo leerlo por la carga de trabajo que tenía con otros proyectos. De Pedro Martínez no nos sorprende que haya apoyado un proyecto lesivo al pueblo porque no es un revolucionario, cosa que ya nosotros hemos confirmado”.

Indican que el partido toma decisiones en contra del pueblo dominicano, sin importar a quien beneficie, todo lo resuelven con una rueda de prensa o una nota aclaratoria, actitud que los ha llevado a abandonar Alianza País.

El documento de renuncia, explica los ilícitos de parte de la vice Alcaldesa de Santo Domingo Este (SDE) y abogada, Ángela Henríquez, quien supuestamente falsificó su declaración jurada en la Cámara de Cuentas, alegando que tenía unas series de inmuebles, que ellos desconocían, y el presidente del partido lo pasó por alto.

“Este tipo de declaración se presta para justificar y transparentar cualquier ilícito de corrupción”, agregan. Mientras que Henríquez también cobra viáticos los cuales están prohibidos en la organización.

Asimismo explican, como otra causa de su renuncia, que a sus 13 años de fundación Alianza País nunca ha hecho una rendición de cuentas, alegando que la doble moral de los dirigentes brota por doquier, puesto que exigen a los contrarios transparencia, y ellos no la ejercen.

“A propósito de perpetuarse junto a Guillermo Moreno en el control de la organización (cuyo liderazgo está cuestionado fuera y dentro del partido), y no darle paso a la nueva generación que demandan las bases de la organización”, es otra de las quejas que expusieron los exintegrantes de Alianza País.

