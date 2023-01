Renuncia presidente PLD en Charlotte, EE.UU.: “Partido perdió el horizonte de servir al pueblo”

EL NUEVO DIARIO, CHARLOTTE, ESTADOS UNIDOS. – Tras más de 25 años de militancia en las filas moradas, el dirigente político y presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en Charlotte, Estados Unidos, Froilán Apolinar Núñez Cáceres, decidió abandonar esa organización política.

La renuncia de Núñez Cáceres, fue mediante un comunicado dirigido al secretario general del PLD, Charles Mariotti, el pasado mes de diciembre.

En ese escrito, el político explicó las razones de que dieron lugar a su renuncia irrevocable, destacando su inconformidad por la manera en que se ha estado conduciendo el partido e indicando que el mismo perdió el horizonte de servirle al pueblo.

“Luego de un análisis minucioso y profundo, quien le escribe Froilán Apolinar Núñez Cáceres, he decidido renunciar de mi membrecía al Partido de la Liberación Dominicana por más de 25 años; este análisis y decisión ha sido consultado con mis familiares y amigos que siempre han apoyado mi carrera política y quienes junto a mí también renunciaron del PLD”, expresó.

“Dentro del partido dejo muchos amigos a quienes respeto y les tengo alta estima, pero el PLD no es para mí el mismo donde me formé y milité por más de dos décadas, ese partido perdió el horizonte de servir al pueblo y he visto como el partido en espacio de grupos que responden a interés particulares y ese no es el partido por el cual me siento representado”, dijo.

La misiva finaliza diciendo que “ojalá y quienes queden dentro del PLD, logren convencer a la dirección del partido del camino errado en el cual están guiando la mayor de las obras del profesor Juan Bosch”.

