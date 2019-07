Renuncia el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló

View this post on Instagram

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, anunció este miércoles, tras dos años y medio en el poder, su dimisión efectiva a partir del 2 de agosto, tras el escándalo desatado por su participación y la de algunos de sus de sus asesores en un chat privado en el que se denostaba a rivales políticos, artistas y miembros de la comunidad LGBT.