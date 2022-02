René Strickler ya prepara boda de su hijo gay

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCION DIGITAL. – A finales de noviembre de 2021, Yannick, hijo del actor René Strickler, se comprometió en matrimonio con Manuel Alonso, su pareja sentimental desde hace seis años. La noticia puso feliz al actor, quien sabía de la homosexualidad de su hijo desde que era un adolescente y siempre lo apoyó.

Ahora no dudó en ayudarlo con los preparativos de la boda, que lo tiene muy contento y emocionado.

“Estuvimos en Mérida buscando el lugar donde se va a casar, lo acompañé, viendo la comida, el dj, el fotógrafo, así que padrísimo”, mencionó Stickler a los medios de comunicación. “Estuvimos buscando a ver si conseguimos una hacienda donde se haga la boda. Feliz, feliz. Ya tienen muchos años juntos. Yannick y Manolo ya se casaron y ahora falta nada más la parte de la fiesta, que vamos a divertirnos todos”.

El intérprete de Juventino “Juve” Del Paso en la telenovela Soltero con hijas, también le ha dado diversos consejos a su hijo para que logre un buen matrimonio. “Mucho diálogo, mucha comunicación, es lo más importante”, mencionó.

“Tener paciencia, pero gracias a Dios tienen varios años juntos, ellos lo dieron a conocer hace poco, pero ya llevan, creo, seis años, entonces ya es una relación muy duradera. Les deseo lo mejor siempre”, agregó. “Siempre digo que venimos a este mundo a ser felices, es lo más importante”.

René Stickler no dudó en confesar que siente un gran aprecio por su yerno y su familia. “Lo adoro. Voy a verlos, no tan seguido como quisiera, pero me quedo con ellos en su casa. Ya son muchos años que están juntos. Lo adoro a él y a su familia. Tiene una familia espectacular, lindísima, hermanos maravillosos y cuando vienen a aquí nos juntamos y se quedan en casa. Es decir, realmente, tenemos una gran relación”, concluyó.

