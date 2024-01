René Brea confirma renuncia como director general de Grupo Telemicro

René Brea

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El productor René Brea confirmó este miércoles que entregó su renuncia como director de Grupo Telemicro para «priorizar temas personales que venía postergando por la responsabilidad asumida».

Luego de anunciar en septiembre de 2022 su entrada a la empresa presidida por Juan Ramón Gómez Díaz, a quien agradeció de manera especial, Brea hará efectiva su salida el próximo domingo 4 de febrero.

«Por más de un año he sido parte de esta grandiosa familia, que me brindó la oportunidad de aportar mis conocimientos y de seguir creciendo en este ejercicio que me apasiona. Quiero agradecer a todos los que se sumaron y aportaron desde sus espacios a que cada entrega o iniciativa fuera posible», dijo Brea en un comunicado.

Además, dedicó unas palabras de agradecimiento a su equipo de trabajo, al público y todos los empleados de la planta televisora.

Aunque no queda claro si Brea continuará en la producción de «2 Night X La Noche», un espacio creado por él y conducido por Caroline Aquino y Nahiony Reyes, el director puntualizó: «Seguiremos en la industria del entretenimiento que es a donde pertenecemos y en cuanto a la TV pienso que siempre será mejor ver dos por la noche».

Durante sus casi dos años de gestión, René Brea implementó cambios significativos en Telemicro canal 5, Digital 15 y Telecentro (canal 13). Entre ellos, reestructuró el elenco de «De Extremo a Extremo» y renovó su horario y programación, teniendo dos horas menos de transmisión.

