Rendición de Cuentas 2022

Los dominicanos no podemos acostumbrarnos a los discursos elocuentes cuando se trata de la rendición de cuentas que dicta nuestra Constitución. Quiero enfocar mi posición respecto al contenido del discurso. Nosotros los dominicanos, más que palabras esperamos que se den resultados. La rendición de cuentas no puede seguir siendo un discurso político lleno de promesas, tiene que ser un resumen de la gestión que incluya todas las características de la administración pública, el costo de las políticas, el resultado de las decisiones gubernamentales y las estadísticas de la población. En el discurso de ayer se nos dijo poco sobre el índice de seguridad ciudadana, el sistema penitenciario, la política exterior y muy poco sobre los objetivos y líneas de acción contenidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo.

El discurso del presidente Luis Abinader estuvo muy lejos de ser una rendición de cuentas. No nos ha dado cifras sobre el endeudamiento, tampoco nos ha dado detalles sobre las finanzas del banco central, el efecto que han tenido los viceministerios creados o las instituciones suprimidas. Si se habla del número de dominicanos incorporados a la seguridad social tenemos que preguntarnos por la calidad de los servicios, si se habla del número de dominicanos incorporados al sector formal de la economía tenemos que preguntarnos por el poder adquisitivo.

El gobierno del presidente Luis Abinader ha sido un gobierno que ha presentado muchos discursos, pero pocas realizaciones respecto a lo que prometieron hace dos años. La rendición de cuentas debe consistir en contarnos todo lo que se ha hecho y todo lo que se ha gastado desde el poder ejecutivo; debe consistir más bien en explicarnos el impacto que tienen sus decisiones sobre la población, sobre las instituciones, sobre la economía. La rendición de cuentas es para decirnos con lo que ha cumplido, no con lo que hará o con lo que cumplirá. La rendición de cuentas es un acto solemne, un acto de obligatorio cumplimiento dictado en la Constitución y representa una oportunidad para los dominicanos de conocer detalles sobre el desempeño presidencial. Necesitamos que se nos diga la verdad, no necesitamos que se nos diga la versión que le conviene al gobierno.

El presidente Luis Abinader ha hablado de sus decisiones respecto a la independencia de la justicia, pero no hemos visto que se investigue a los ministros y otros funcionarios que fueron destituidos. Ha hablado de sus decisiones respecto al estado de emergencia y la vacunación, pero no hemos visto que se aclare lo que pasó con el pago de vacunas que nunca llegaron. No puede decirnos que hemos superado la crisis del COVID porque el Ministerio de Salud Pública nos manda todos los días a seguir guardando distanciamiento y protección para no contagiarnos; ningún país del mundo lo ha superado. Todavía tenemos un saldo negativo en materia de desarrollo, en materia de salud y en materia de empleo para los jóvenes.

En el tema del empleo todas las cifras que ha dado el presidente son empleos existentes, no se han recuperado los empleos perdidos en la pandemia y lo peor es que una de las situaciones más alarmantes que viven los jóvenes es no poder incorporarse en el aparato productivo nacional.

Pienso que el discurso fue reeleccionista y fue de campaña. El presidente no puede justificar el alza de la canasta familiar y no nos ha presentado la forma en que pueda desmontarse la inflación. Sabemos que con el asistencialismo no se resuelven nuestras tragedias, pero tampoco con discursos como el de ayer. Necesitamos apoyo a la producción nacional, apoyo a las mipymes y reducir las importaciones.

Quiero añadir que en San Pedro de Macorís no puede exhibir nada salvo el acueducto de Quisqueya que dicho sea de paso fue dejado en un 98 por ciento en el pasado gobierno. Tenemos que fomentar una cultura más crítica con la rendición de cuentas de nuestros presidentes, no tenemos que ir allí a aplaudir nada más, tenemos que ir allí a que se nos diga la verdad.

POR FIOR DALIZA PEGUERO

*La autora es diputada por San Pedro de Macorís/ Vocera del Bloque del PRD.

Sígueme en redes sociales @hillarydiputada

hillarypoficinalegislativa@gmail.com

