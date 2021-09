Remover a Gary de la receptoría, uno de los ajustes drásticos en los Yankees

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- La derrota del domingo frente a los Indios de Cleveland duele, y mucho. Ver a Gerrit Cole salir abucheado por sus fanáticos, fue algo difícil de digerir y más todavía, el ver que el lunes los Yankees amanecen fuera del panorama de la postemporada 2021.

Ante esta mala situación del equipo, pareciera que de seguir el mismo libreto (algo que Boone no ha dejado de hacer en toda la temporada) las posibilidades de los Bombarderos del Bronx en octubre se hacen cada vez más complicadas.

Esto me lleva a pensar en algunas movidas que, a pesar de no ser muy populares a los ojos de Boone o la gerencia, pueden traer una solución rápida al problema que viven ahora mismo los Yankees. Aquí les van:

Kyle Higashioka tiene que ser el principal receptor

Gary no puede ser el cátcher de los Yankees, al menos si estos tres lanzadores están en la lomita. Kluber en este 2021 cuando lanza con Higashioka, le batean para .203 de promedio, a diferencia de un .296 con Sánchez. En cuanto a efectividad, las veces que el veterano tiene a Higashioka recibiéndole, su efectividad es de 2.75, en un enorme contraste cuando lo hace Gary, con el cual exhibe un promedio de 6.27.

La misma historia con Montgomery. El zurdo de 28 años tiene promedio de limpias con Kyle Higashioka como cátcher de 1.35 y con Sánchez es de 3.83 y pasa lo mismo con el promedio de bateo en contra: .231 con Kyle y .248 con Gary.

Más juegos de titular para Andrew Velázquez

No se necesita ser considerado una estrella para aportarle a tu equipo y ese es el caso de Velázquez. Necesitamos entender que, en el béisbol, por más que lo quieran modernizar, la defensa sigue siendo clave, sobre todo en la llamada línea central y el campo corto es fundamental. Gleyber Torres no defiende bien esa posición y por eso lo movieron a la segunda base, pero entonces tienes a uno de los cinco mejores guantes en tercera de todas las Grandes Ligas, Gio Urshela, jugando de torpedero. No digo que Gleyber salga completamente de la alineación, pero sí que alterne algunas veces la segunda con DJ, en días en que puedas poner a Voit de designado y pasar a LeMahieu a la inicial.

La química con Velázquez era buena, le daba un toque diferente al equipo y traía ese toque emocional y hasta sorpresa, que en el momento en que pudo, jugó un rol importante para el equipo.

Definir una alineación

Esto lo escribo con la certeza de que Boone no es Boone, sin sus alineaciones variadas. La frase “Alineación ganadora no se cambia”, nunca llegó a los oídos del piloto de la nave del Bronx. Sin embargo, el tener unos cinco o seis primeros peloteros en el mismo orden dentro del lineup, le da la posibilidad al bateador, de adaptar su mente a quien está antes y después de él. Esto hace que, en ciertas condiciones del juego, el hombre en turno pueda ver mejores lanzamientos basado en cómo tenga ese partido su compañero.

La realidad es que quedan 13 días de temporada regular. Dos semanas que pueden volverse eternas para los Yankees. Tan eternas que pueden convertirse en cinco meses de espera a comenzar una nueva temporada y tener que poner otra en el olvido y darles un año más de angustias a la afición más exigente del béisbol, que espera y exige, un nuevo título de Serie Mundial, el cual no consiguen desde el 2009.

