Releyendo libro que cuenta como Bosch actuaba

Poco antes de que muriera el profesor Dato Pagán Perdomo, querido y respetado por muchos de sus alumnos e las clases de Geografía Humana en la UASD por ser un verdadero artista de la palabra oral, se hicieron unos reportajes, en uno de los cuales él hacía referencia de que había aprendido a leer de nuevo los libros que leía por primera vez. Recordando a mi maestro Dato, hoy que precisamente cumple 134 años de fundado el Listín Diario (decano de la prensa escrita dominicana), después de despertar me decidí a terminar de releer el libro de la autoría de Miguel Franjul BOSCH: Noventa Días de Clandestinidad, director del prestigioso diario.

La verdad es que por lo que parece ser Franjul ha sabido aprovechar la vida. Todo indica que no le han pasado los años de más y si ha sabido aprovechar su larga data en el periodismo; eso que aparece como si fuera un título: Noventa Días de Clandestinidad, se refiere al ocultamiento a que se tuvo que someter el profesor Bosch, fruto de “la locura” de Francis Caamaño de venir con 8 hombres sin tener contacto y comunicación los partidos y líderes que podían enfrentar los afanes continuistas de Balaguer.

De todo lo que escribió el autor en su libro, el cual por lo visto burló la vigilancia para poder tener contacto con Bosch y Peña Gómez poder redactar los reportajes noticiosos de los manuscritos que le entregaban, se da cuenta de que el primero (Bosch) aprendió mucho las normas de la clandestinidad. Esto tal vez no podría decirse de Peña Gómez tanto así, porque este conservaba menos que Bosch la calma y filtraba fácilmente informaciones. Todo parece indicar que el gran maestro que era Bosch, pese a los malos discípulos que tuvo, no me refiero a su sucesor cuando renunció del PRD si no a los del PLD, cuando se trata de gobernar o de encarar manejar los conflictos internos de su organización política.

El libro da cuenta de la amplia base social con que contaba Bosch en 1973 para vivir 90 oculto y su manejo en tal situación. Entre los que colaboraron ocultándolo en sus residencias, tenemos: El Dr. Pedro Pablo Paredes, Lidia Marinangeli y George Khoury . Pero conto con muchos colaboradores para sus movimientos ocultos Lo de la “Operación Águila” pudo haber sido parte de una fábula o pudo ser verdad. Creemos que los intentos del magnicidio pudieron haber existido entre los planes de la oposición, pero lo que no parece probable por lo que se ha escrito es que Caamaño tuviera contacto con el PRD en 1973.

Sin embargo, parece que la enseñanza la aprendió de un maestro mucho más joven que el Dr. Fidel Castro Rus, a quien le tocó conocer cuando apenas éste tenía 21 años y todavía era un estudiante de derecho. En la expedición de Cayo Confites, Fidel salvo la vida por obra del azar, pues nunca se confió de Rolando Masferrer y se lanzó al mar donde había tiburones, pudiendo escapar por puro azar; el jefe del ejército cubano Genovevo Pérez Dámera traicionó a los dominicanos y cubanos que querían invadir a República Dominicana para derrocar el régimen trujillista, al recibir dinero de Trujillo y apresaron a muchos entre ellos a Bosch. Este líder político dominicano, estando presos él y otros se declaró por mucho tiempo en huelga de hambre, padeciendo una disentería. Esto niega el rumor que muchas veces se ha divulgado de que Bosch fuera un cobarde.

Personas que conocieron mucho de Bosch por sus fuertes vínculos políticos con el dicen que Bosch no carecía de valor, entre ellos, conocí algunos hoy fenecidos que daban cuenta de que este no era un cobarde en términos personales. Una es tener cuidado, por experiencia propia, para no poner en riesgo la vida de muchas personas y otra muy distinta es ser un cobarde y carecer de valor para enfrentar situaciones difíciles. Si el profe Canuco, como le llamaba en 1970 el autor de la columna: Adivina Adivinador, en el periódico Cachafú, hubiese sido un cobarde hubiese dejado que nuestro héroe nacional, ideólogo de la conspiración militar de 1965 contra El Triunvirato De facto, hubiese intentado asaltar el palacio con un reducido grupo de hombres de armas con la intención de liberarlo del presidio en solitario en que los mantenían los militares golpistas.

A Bosch le podía resultar cómodo el pensar que era más fácil asegurarse de salir con vida y ni siquiera tener que coger el derrotero de ostracismo, en caso de que Fernández Domínguez y su grupo atacara, pero el cobarde es el que piensa así y no piensa en el riesgo de los otros. Pese a estar solo, apresado por militares golpistas, prefirió aceptar esa condición a que muchos otros no murieran en plan suicida. Esto último se colige del contenido de la última carta de Fernández Domínguez a su esposa Arlette, copia de la cual en forma de papel volante repartió al público que asistió el 19 de mayo de 2018 en un homenaje a su difunto esposo. Rafael Tomas, al escribir esa carta en la que se refiere a Bosch, hizo referencia a que Bosch tenía grandes valores y había contribuido a salvar muchas vidas. Por eso Rafael Fernández Domingo confiaba en Bosch y Bosch en él.

Por Francisco Rafael Guzmán F.

