Relaciones, la experiencia y trato a peloteros son factores para contratar dirigentes en Lidom

Cinco de los seis dirigentes contratados para temporada 2020-21 son extranjeros

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Terminó la espera. Los seis equipos de la Liga Dominicana de Béisbol (Lidom) ya anunciaron oficialmente sus dirigentes para el torneo 2020-21.

El primero en ser nombrado fue el campeón Lino Rivera, quien va en segundo año con la escuadra de los Toros del Este.

Félix Fermín regresa a su casa, Águilas Cibaeñas por segunda año seguido. Siguió Dave Jauss, Leones del Escogido; Luís Sojo, Tigres el Licey; Luís Urueta, Gigantes del Cibao y el domingo las Estrellas anunciaron a José Alguacil.

De los seis dirigentes, solo uno es dominicano, Fermín. Jauss es gringo; Alguacil y Sojo, venezolanos; Rivera es boricua y Urueta, colombiano.

El torneo pasado la tendencia fue la misma: Solo Fernando Tatis salió el primer día a dirigir como nativo, quien fue sustituido por Alguacil. El Licey trajo a Pedro López, cancelado y sustituido por Urueta. Mientras que las Águilas dejaron en libertad al venezolano Omar López, cambiado por Fermín.

Jayce Tingler se fue del Escogido porque fue nombrado dirigente de los Padres de San Diego. Le siguió los pasos Buck Britton. Los Gigantes importaron a Luís Dorante, quien luego fue cesanteado, nombraron a Mike Rojas.

EL Nuevo Diario contactó a varios gerentes y personal que trabajan en operaciones de béisbol de los equipos de Lidom, para saber su parecer sobre la escasez de dirigentes nativos en las últimas dos temporadas.

“En el caso de los dirigentes últimos dos años solo puedo hablar de los procesos en los que he participado y en todos se ha considerado el talento nativo que es bien abundante, aunque al final hayan salido beneficiados los extranjeros. Me parece es algo circunstancial”, aclara Jesús Mejía, gerente general de los Gigantes del Cibao.

“Realmente la contratación de dirigentes extranjeros no es algo que esté escrito en ninguna regla…simplemente los gerentes evalúan y seleccionan al mejor talento disponible sin ver de dónde procede”, expresa Juan Mercado, quien trabaja como asistente de la gerencia de los Gigantes.

“En cuanto a los dominicanos existe una realidad que no se puede esconder y es que el material nativo no es abundante dirigiendo en los niveles altos de los circuitos minoritarios de los Estados Unidos y eso lo coloca en desventajas con relación a los extranjeros”, observa Mercado, que la temporada pasada fue el gerente del equipo de San Francisco.

Félix Peguero, asisten del vicepresidente de operaciones de las Estrellas Orientales, expone que no es nada personal, simplemente que cada equipo tiene un perfil plasmado antes de hacer las contrataciones.

“Buscamos el mejor candidato disponible con el perfil que nosotros queremos. Su capacidad de conectar con los jugadores, su personalidad, los contactos que tiene en Estados Unidos, además de experiencias invernales y del béisbol organizado”, argumenta Peguero.

“Aquí hay buenos técnicos. En el futuro inmediato tendremos una buena camada de coach que serán dirigentes”, acotó Peguero.

Por su parte, Ángel Ovalles, gerente general de las Águilas, aclara que nada tiene que ver con la nacionalidad del individuo.

“Yo lo que entiendo que eso va a acorde con disponibilidad de la persona indicada que en mi opinión no tiene que ver con nacionalidad, es simplemente si tenemos la misma filosofía de ver el juego de pelota y se adapta a dirigir el equipo recibiendo y manejando las informaciones del juego hoy en día”, argumenta el también scout de San Luís.

Raúl González, quien trabajo varios años en la gerencia de operaciones de las Estrellas Orientales secunda a Ovalles.

“Honestamente pienso que la tendencia gerencial en muchos casos es tratar de adquirir un perfil acorde a la personalidad del gerente y su filosofía de trabajo: en muchos casos la nacionalidad es un factor aleatorio, lo que resulta determinante es el nivel en qué trabaja o experiencia en este tipo de béisbol, que tanto puede implementar y/o utilizar la data de nueva generación en sus decisiones y en la forma de manejar el equipo, que tan consistente es su nivel de comunicación con los jugadores, staff y gerencia, si conserva una buena imagen acompañada de presencia e intervenciones atinadas en los medios”, comenta González, quien trabaja para los Yanquis de Nueva York.

“Y todo esto sumado a la creencia ideológica que pocos nativos tienen estás cualidades resulta en muchas ocasiones el factor del porque se contratan extranjeros”, agrega.

Rodney Linares, Carlos Febles, José Leger, Tony Díaz, han sido coach de algunas organizaciones de Grandes Ligas, tienen el potencial para ser dirigente en Lidom.

Febles y Linares son coach de los equipos Medias Rojas de Boston y Rays de Tampa.

“Dirigir aquí no es fácil, porque es mucha la presión que tiene el dirigente con la fanaticada, con la gerencia. Aquí no hay nada seguro. Al dueño del equipo o al gerente le es más fácil botar a un importado que a un dominicano, porque al importado no lo verán más, pero creo que aquí hay talento para suplir esos dirigentes que vienen de otros paises”, dejó claro Linares a este redactor.

“Como usted no trae a Carlos Febles a dirigir aquí en Lidom, quien ha sido coach de Grandes Ligas con los Medias Rojas de Boston”, comenta.

WILLIAM AISH / EDITOR DEPORTIVO EL NUEVO DIARIO

WILLIAMAISH@GMAIL.COM

