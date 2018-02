Reino Unido cortará fondos a las ONG que no colaboren contra abusos sexuales

EL NUEVO DIARIO, Londres.- El Gobierno británico amenazó este domingo con retirar las subvenciones públicas a todas las ONG que no colaboren con las autoridades para evitar abusos sexuales por parte de sus cooperantes, tras destaparse esta semana que trabajadores de Oxfam explotaron a mujeres poco después del terremoto de Haití en 2010.

La preocupación se ha extendido sobre el conjunto del sector de la ayuda humanitaria en el Reino Unido después de que el diario The Sunday Times haya destapado que más de 120 trabajadores de organizaciones británicas estuvieron envueltos en casos de abusos el pasado año.

La ministra de Cooperación Internacional, Penny Mordaunt, indicó que las organizaciones que se han visto implicadas en casos de abusos deben colaborar “plenamente” con las autoridades y que el Ejecutivo cortará la financiación a aquellas que no lo hagan.

En una entrevista con la cadena BBC, la ministra lamentó que Oxfam no informara al Gobierno sobre los motivos por los que despidió a cuatro hombres y aceptó la dimisión de otros tres en 2011.

El diario The Times reveló esta semana que esos trabajadores, entre los que había directivos y cooperantes, pagaron por mantener relaciones sexuales con prostitutas poco después del devastador seísmo en Haití, que dejó a cerca de 1,5 millones de personas sin hogar.

La organización humanitaria señaló esta semana que aquel incidente les llevó a formar un equipo dedicado a evitar casos similares y un canal de comunicación seguro para poder recibir acusaciones relacionadas con abusos.

La responsable de Cooperación Internacional acusó, sin embargo, a Oxfam de falta de “liderazgo moral” y subrayó que deben aportar todos los datos a su disposición sobre el caso de Haití.

“Si no entregan toda la información que recogieron en su investigación a las autoridades relevantes, incluida la Comisión de Organizaciones No Gubernamentales y la fiscalía, no podré continuar trabajando con ellos”, esgrimió la ministra.

The Times reveló esta semana que el exdirector de la ONG en Haití Roland van Hauwermeiren mantuvo encuentros con prostitutas en una villa alquilada para él por Oxfam, y citó a testigos que relatan fiestas sexuales organizadas por cooperantes.

The Observer desveló hoy, por su parte, acusaciones de que trabajadores de Oxfam contrataron asimismo a prostitutas en 2006 en el Chad, cuando el responsable de la ONG en ese país era asimismo Van Hauwermeiren, que más tarde pasó a liderar la misión de la francesa Acción Contra el Hambre en Bangladesh.

El máximo ejecutivo de Oxfam desde mayo de 2013, Mark Goldring, admitió a la cadena BBC Radio 4 que la organización debería haber especificado al Gobierno que las faltas de conducta detectadas en Haití estaban relacionadas con asuntos sexuales.

Aún así, consideró que no era “en interés de nadie” describir “los detalles de aquel comportamiento de una forma que fuera a atraer la atención de forma extrema”, consideró director de la organización, que cuenta con 5.000 empleados y una red de 23.000 voluntarios.

La presidenta del consejo de administración de Oxfam, Caroline Thomson, se declaró por su parte que trabajará para “corregir los problemas culturales que subyacentes que permitieron esos comportamientos”.

“Como la nueva presidenta de Oxfam, comparto el enfado y la vergüenza por el hecho de que comportamientos como el destapado en Haití ocurrieran en nuestra organización”, dijo en un comunicado la exdirectiva de la BBC, designada para el cargo en la ONG en noviembre de 2016.

Según las cifras publicadas por The Sunday Times, Oxfam registró 87 incidentes relacionados con abusos sexuales el año pasado, de los cuales 53 se pusieron en conocimiento de las autoridades.

La ONG Save the Children registró 31 casos, de los cuales 10 fueron puestos en conocimiento de la policía y las autoridades civiles”, mientras que la organización Christian Aid registró 2 incidentes, según esos datos.

La Cruz Roja en el Reino Unido admitió que ha habido “una pequeña cantidad de casos de acoso”, que el periódico cuantifica en cinco.

Un extrabajador de la Cruz Roja y de las Naciones Unidas Andrew MacLeod advirtió al diario de que existe una falta de respuestas contra la “pedofilia institucionalizada” entre los cooperantes en misiones internacionales.