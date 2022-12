(VIDEO) Reino Unido convoca al embajador chino por el arresto de periodista de la BBC

EL NUEVO DIARIO, LONDRES.- El ministerio británico de Asuntos Exteriores convocó este martes al embajador chino en Londres, Zheng Zeguang, para expresar la protesta del Gobierno por el arresto y la agresión de un periodista de la cadena BBC mientras cubría las protestas en Shanghái, informaron fuentes oficiales del Reino Unido.

El cámara Edward Lawrence, según la emisora, fue arrestado, esposado, golpeado y pateado por las fuerzas de seguridad de Shanghái durante una protesta por las restricciones impuestas por China para frenar la propagación de la covid-19.

El Foreign Office convocó al embajador chino un día después de que el primer ministro británico, el conservador Rishi Sunak, afirmase en un discurso durante la cena anual en la sede de la City de Londres (centro financiero) que la “era dorada” de las relaciones anglo-chinas ha terminado.

The communist dictatorship revered last week does not like foreign journalists to report what is happening there.

BBC journalist Edward Lawrence arrested by CCP police covering the uprising in the country. pic.twitter.com/3eya62rgwm

— .. (@Xx17965797N) November 29, 2022