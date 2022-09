Reinas del Caribe vencen a México y siguen invictas en el Norceca Final Six 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- De forma convincente y sin complicaciones fue el segundo triunfo seguido anoche para las Reinas del Caribe tras disponer tres sets por cero (25-20/25-16/25-12) ante el seleccionado de México, en el cierre de la segunda jornada del Torneo Norceca Final Six, donde se disputa la Copa Banreservas.

Las dominicanas no enfrentaron problemas para mantenerse invictas (2-0), ya que combinaron un fuerte saque, excelente bloqueo y ataque combinado para doblegar a sus rivales que ahora colocaron su foja de (0-2).

El ataque de las dominicanas fue guiado por Yonkaira Peña Isabel, con 14 puntos, Brayelin Martínez aportó 13, mientras que Madeline Guillén consiguió 11 tantos y la zurda Gaila González se fue con diez, en el evento que reúne a seis países y que se desarrolla exitosamente en el Palacio de Voleibol Ricardo -Gioriver- Arias, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Con su gran actuación, Peña, asume el liderato del torneo con más puntos anotados (18), en la justa que concluye este próximo sábado.

A las mexicanas se les hizo imposible burlar la férrea defensa ejecutada por las chicas que dirige el brasileño Marcos Kwiek, quien, a diferencia del domingo, no utilizó a sus estelares jugadoras, Brenda Castillo y Bethania de la Cruz.

“Salimos a dar un buen partido y lo pudimos conseguir, cada una de nosotras salió a cumplir con el esquema de juego planteado por nuestro dirigente, ahora nos toca seguir enfocadas para tratar de mantener nuestro invicto y salir a la cancha a defenderlo ante Puerto Rico”, expresó Peña Isabel luego del juego que duró 1:10 minutos.

Por las derrotadas, Claudia Río fue la más destacada con 7 puntos, secundada por Aimé Topete, con seis tantos.

PR doblega a EEUU

En un partido reñido de principio a fin, Puerto obtuvo su segunda victoria del Final Six al derrotar 25-22, 28-26, 21-25, 25-20 Estados Unidos en el segundo partido de la jornada de ayer lunes.

Un remate de la veterana Karina Ocasio dio a “Las Nenas” el punto necesitaban para ganar 25-22 el primer set y mostrarles la senda del triunfo en la segunda fecha de la justa.

Las dirigidas por Fernando Morales extendieron su invicto a 2-0 y las estadounidenses, que en su debut dieron cuenta 3-0 de Canadá, tienen ahora fija de 1-1.

Morales, a su vez, declaró que el equipo defendió y tuvo un consistente servicio, aspectos del juego que espera salgan a relucir también ante las quisqueyanas.

Brittany Abercrombie y Ocasio, con 18 y 17 puntos, respectivamente, lideraron el colegiado ataque de Puerto Rico.

Cuba vence a Canadá

A primera hora, el combinado de Cuba derrotó 3 por 0 (25-15/ 25-18/ 25-21) al equipo de Canadá en el inicio de la segunda fecha del torneo que conglomera a seis equipos.



Las cubanas estuvieron lideradas por Dezirett Madan, quién logró 13 puntos, 10 de ellos en ataques, uno en bloqueo y 2 en servicio.

Igual cantidad de puntos consiguió Claudia Tarín (13). También aportaron a la causa cubana, Ailama Cese y Gretell Elena Moreno, con 9 puntos cada una.

Por Canadá, la mejor jugadora fue Layne Van Buskirk, con 9 puntos y Melissa Langegger con 7.

Ahora las cubanas tienen marca de una victoria y una derrota mientras que las canadienses no han ganado en sus dos compromisos jugados.

Tercera jornada

Las acciones del Final Six continúan este martes con partidos entre Cuba vs. México, a las 3:00 de la tarde, seguido de Estados Unidos vs. Canadá, 5:00 p.m., mientras que República Dominicana se medirá ante Puerto Rico, a las 7:00 de la noche.

