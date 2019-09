Reinas del Caribe pierden de Japón en primera jornada Copa del Mundo

Sufrió sobremanera el cuadro brasileño ante un rival que nunca se rindió y frente al que precisó el desempate para comenzar con triunfo, con parciales de 25-20, 23-25, 25-18, 22-25 y 15-12.

Holanda no tuvo piedad de las argentinas (25-16, 25-17 y 25-18) y República Dominicana trató de forzar la máquina ante Japón, que finalmente impuso su superioridad.

Brasil se enfrentará este domingo a Argentina y el cuadro dominicano a Corea del Sur.

Resultados de la jornada:

USA – Kenia 3-0 (25-13, 25-20, 25-14)

Camerún – Rusia 0-3 (14-25, 15-25, 10-25)

Argentina – Holanda 0-3 (16-25, 17-25, 18-25)

China – Corea del Sur 3-0 (25-21, 25-15, 25-14)

Serbia – Brasil 2-3 (20-25, 25-23, 18-25, 25-22, 12-15)

R. Dominicana- Japón 1-3 (21-25, 11-25, 26-24, 14-25)

