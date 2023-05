Reinas del Caribe debutarán ante Japón en inicio Liga de Naciones

Las Reinas del Caribe van a buscar su primera medalla

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Se acerca la fecha para que la selección de voleibol femenino de la República Dominicana, mejor conocida como Las Reinas del Caribe, va a Japón para competir en la fase de grupos en la Liga de Naciones, que tendrá lugar desde este 30 de mayo hasta el 2 de julio de 2023. Este es un evento del cual el país tiene una deuda pendiente; nunca ha podido ganarle una presea.

En esta fase, las criollas tienen una serie de partidos por disputar, donde los primeros ochos ya están definidos; el país competirá en Japón, China y República de Corea, y si avanzan esa ronda, a Estados Unidos. El orden de la lucha, hasta el momento es contra Japón, Bulgaria, Países Bajos, Brasil, Polonia, Italia, Canadá y Turquía, mientras los otros no están todavía detallados.

En el 2022, el país cayó derrotado en esta competencia, ya que en doce partidos, perdieron siete y sólo acumularon 14 puntos, por lo cual, por sólo un punto, quedaron en el noveno lugar en un evento que clasifican los primeros ocho.

Hasta el momento, el conjunto estaría conformado, según Luis Caridad, fundador de la página Voleidominicano, por las estelares armadoras Niverka Marte y Crismely Paniagua, las opuestas Gaila González y Alondra Tapia, la líbero Brenda Castillo, además de Bethania de la Cruz, Brayelin y Jineidy Martinez, Cándida Arias, Massiel Matos y otras más que se pondrán el escudo en el corazón.

La Liga de Naciones es una competencia internacional para los miembros de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB). El campeón actual es Italia, con su primer título, sin embargo, Estados Unidos son los más campeones, con 3 medallas de oro.

El evento es importante para las numero 9 del ranking mundial. A pesar de que no da boletos para las Olimpiadas de París en el 2024, en donde clasificarán 12 equipos, ayuda a que los equipos se preparen para el Torneo Preolímpico femenino, que será en septiembre de este año, además de otorgar puntos para el ranking mundial, para que los países que no logren su plaza en los Preolímpico, puedan conseguir un cupo entre los equipos que no entraron directamente.

Y esto es porque ya no quedan más ventanas. Sin embargo, la selección femenina del país tiene fija la búsqueda de su cuarta participación en unos Juegos Olímpicos.

El propio presidente del programa de Selecciones Nacionales Femeninas, Cristóbal Marte, dijo que la Liga de Naciones es importante, porque deben quedar entre los puestos más altos posibles en el torneo de 2023 y el próximo 2024, como un torneo clasificatorio, de acuerdo a Diario Libre.

Esta sería una de sus dos oportunidades para clasificar a los Olímpicos de Paris, ya que la otra sería el clasificatorio mundial de voleibol en China.

