Reinaldo revela quién redactó el proyecto de reforma constitucional y qué senador lo presentaría

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Cuando el presidente Danilo Medina anunció al país el pasado 22 julio que no buscaría repostularse para las elecciones del 2020 ya el proyecto de reforma a la constitución había sido redactado elaborado y el mismo iba a ser presentado en el hemiciclo por el senador Charlie Mariotti.

La revelación la hizo a Diario Libre el senador del Distrito Nacional y actual secretario del Partido de la Liberación Dominicana, Reinaldo Pared Pérez, quien señaló que el proyecto de reforma a la Carta Magna fue elaborado por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo Flavio Darío Espinal.

“El colega senador Charlie Mariotti era que quien iba a presentar el proyecto, y se llegó a elaborar el proyecto, lo elaboró Flavio Darío y yo lo corregí, y yo elaboré las propuestas que se presentarían en la reforma”, manifestó el congresista.

Pared Pérez le expresó al citado medio que “el mandatario le dijo “aguántalo” porque estaba esperando que algunos dirigentes de la oposición se pronunciaran al respecto porque le dio mucha importancia al aspecto de la legitimidad”.

Con relación a la llamada del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, el senador dijo que esta no tuvo nada que ver con la decisión tomada por el mandatario de la República.

“Les voy a revelar a ustedes cosas que nada más él (Danilo Medina) y yo dominábamos. Ese día él me dijo ‘pasa por mi despacho’. En esa misma mañana, él había hablado con la embajadora (de los Estados Unidos) y le había manifestado lo que había y la embajadora le señaló que ellos no tenían ningún tipo de objeción, que nosotros éramos un país soberano; que si todo se hacía conforme a las leyes y a la Constitución no había problemas”, confesó.

A seguidas narró que “cuando yo llego a las dos y media de ese día, de acuerdo a la llamada a que hice referencia que el presidente me citó antes de ir al Senado a la sesión, el presidente me dijo ‘yo te llamo, yo voy a recibir una llamada del secretario de Estado de los Estados Unidos, solamente lo sabes tú, ni Carlito tu hermano lo sabe, ni los demás. Espera a que yo te llame”.

“Ya yo estoy en el Senado, se da inicio a la sesión y, de acuerdo con lo que me dijo el presidente, Pompeo le dijo lo mismo (que la embajadora), no obstante me dijo ‘aguanta’ por un asunto de que él (Danilo Medina) le dio mucha importancia al aspecto de la legitimidad de esa reforma y eso pesó mucho en la decisión que él tomó”, agregó Pared Pérez, en una publicación firmada por el periodista Abel Guzmán Then.

Amenaza de Mariotti

Esta mañana el periodista Julio Martínez Pozo reveló que existía un plan para secuestrar al senador Charlie Mariotti, por ser el encargado de presentar en la cámara alta el plan de reforma constitucional, con la finalidad de evitar que esa iniciativa legislativa fuera conocida en el Congreso.

La versión de Martínez Pozo fue confirmada por el propio representante de la provincia Monte Plata, a través de una llamada telefónica al programa El Zol de la Mañana, donde se hizo la revelación.

